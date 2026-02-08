我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨新北市三重、蘆洲選區議員初選，黃國昌的子弟兵「四大金釵」之一的周曉芸，敗給對手陳彥廷後提出申覆。黃國昌今（8）日受訪表示，經外部專家徹夜查核民調樣本與電訪紀錄，發現執行過程確實出現與正常程序不符的狀況，他坦言對民調機構的執行方式感到「有點驚訝」。黃國昌強調，民眾黨是理性且講求科學精神的政黨，絕對會打破砂鍋問到底，待調查報告出爐後詳細說明真相。針對初選過程中，周曉芸說對手「在家樂福十年」引發爭議，黃國昌指出，維持黨內競爭公平是最高原則，他呼籲所有候選人在競爭過程中，應將個人情緒降到最低，回歸工作崗位回應支持者期待。至於入黨未滿一年即可參選的制度問題，黃國昌澄清，黨部為求勝選並未對入黨期限設限，且陳彥廷入黨已超過一年，制度本身並無疑慮，目前的重點在於釐清民調執行的樣本一致性與統計科學的正確性。黃國昌表示，儘管民調結果讓不少支持者意外，但每一通電話都有完整記錄，必須回到科學本質探討程序是否出錯。他強調，若確定執行機構未按設定方式運作，未來將要求嚴格督導，確保樣本與抽樣完全吻合，才能選出最強候選人。他也表示不擔心新北佈局戰力受影響，認為每次爭議都是學習與進步的機會，將藉此優化機制，確保未來立委等各項選舉的公正與透明。