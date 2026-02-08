寒流來襲低溫特報，最冷5度爽吃12大速食優惠買一送一壓壓驚，本文幫大家整理麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、頂呱呱、三商炸雞、摩斯漢堡，繼光香香雞、Popeyes、德州美墨炸雞，一次掌握最划算吃法。
麥當勞：買一送一歡樂送優惠！薯餅、薯條免費送 本周優惠券一覽
麥當勞表示，現在獨家歡樂送優惠「買一送一」，開喝中杯可口可樂、zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰無糖綠茶都「買一送一」。以歡樂送購買金迎招財薯來堡，還可參加麥當勞金迎招財薯來堡抽獎8888發財金活動，於歡樂送訂購「金迎招財薯來堡超值全餐（牛／雞）」
或「金迎招財系列分享餐」任一品項（且無退款紀錄） 即可參加抽獎，有機會獲得8888元旅遊金（共10名）。
麥當勞APP全球版門市限定，今2月8日最後一天優惠券開吃：
◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、
◾️買6塊麥克雞塊「免費送小薯」、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅（含蕈菇系列）」、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」、
◾️買超值全餐「免費送蘋果派」。
必勝客：大披薩199元！個人披薩買一送一 4大優惠吃起來
必勝客表示，迎接農曆新年，開吃4大披薩優惠：
◾️必勝客披薩買一送一！即日起至2月11日，必勝客個人披薩買一送一，迎新春優惠開吃：千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏3種口味任選。
◾️情人節「花好月圓愛心披薩」299元！即日起至2月14日情人節，必勝客開吃浪漫「花好月圓愛心比薩」特價299元（限量售完為止）。
◾️必勝客優惠代碼「94199」大披薩199元！平日外帶必勝客，使用優惠代碼「94199」，單點13吋大披薩199元，9款口味包括蒜香起司燻雞培根 、夏威夷、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸任選。
◾️新春限定「金皇軟殼蟹鮑魚披薩」單點499元！過年必勝客「金皇軟殼蟹鮑魚披薩」52折優惠。
達美樂：買一送一！買1送2多喝大可樂
過年達美樂兩大披薩優惠：
◾️優惠代碼「035623」，外送或外帶達美樂金沙火山披薩「免費送大披薩（經典四喜金沙火山限定）」630元起。
◾️優惠代碼「278031」，外帶大披薩「買一送一再送可樂」相當於買1送2。
拿坡里：新品大披薩「買一送一」！蛋塔6入199元
拿坡里披薩・炸雞表示，新年迎好運，全台門市139間內用或外帶，3大優惠開吃：
◾️今2月8日最後一天，內用或外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元）
◾️即日起至3月4日，拿坡里新品大披薩買一送一優惠，兩個大披薩特價490元（原價880元）！指定6款新品口味包含：開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、起司五重派對披薩。
◾️過年拿坡里推出「開運花生嫩雞披薩」新品，點購指定套餐可獲得「可口可樂限量撲克牌」乙副，還有機會抽中復古攝影機（數量有限，送完為止；外送及西湖店不適用）。
◾️限時優惠「原味蛋塔6入」特價199元（原價270元）。
肯德基：蛋撻買一送一！開運金磚盒送春聯
肯德基表示，2月10日開吃行走的財庫「開運金磚盒」，富貴金沙起司脆雞 × 8＋上校雞塊 × 8＋人氣炸物＋蛋撻禮盒＋開運金沙沾醬，7折優惠只要888元，加碼送限量「開運金棒棒春聯」；2月23日前透過PK APP下單，外送單筆滿800元並輸入優惠代碼「800FREE」，再送「原味蛋撻－超極酥禮盒」乙盒。
即日起，使用手機點肯德基個人餐，外帶、外送、內用或車道點餐皆享「蛋撻加1元多一顆」；即日起至2月12日，PK雙饗卡APP會員享「單顆蛋撻買一送一」！6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）。
繼光香香雞：88折新春套餐送限定春聯！
繼光香香雞表示，迎接農曆春節，推出象徵馬上好運、來年發發的應景套餐，送給大家發發同音的「88折」好運優惠，2月6日至3月1日，期間限定推出2款新春套餐，並隨餐附贈限定春聯1張（全台門市限量1萬組，數量有限送完為止）。
◾️「新春大吉餐」特價398元（原價450元）：香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇＋甜心地瓜球2份，現省52元。
◾️「新春開運餐」特價298元（原價340元）：香香炸雞L＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇，現省42元。
三商炸雞：炸雞買6送6！滿額送「煉乳銀絲卷」
三商炸雞表示，即日起至2月23日，全台門市外帶馬年新春「66大順」速食優惠：
◾️買6塊義式炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價366元（原價780元）平均一塊炸雞30.5元
◾️買「10隻檸檬脆皮二節翅」特價99元（原價200元）平均一隻雞翅9.9元
◾️「玉米筍」特價39元（原價79元）
◾️「煉乳銀絲卷」特價49元（原價89元）
◾️新春加碼：活動期間，結帳金額滿499元，即贈「煉乳銀絲卷」一份。
頂呱呱：66大順炸雞桶249元！地瓜薯條買一送一
頂呱呱表示，新春好雞運，即日起至2月11日，頂呱呱全台門市（桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外），「66大順炸雞桶」特價249元（原價375元）開吃，原味雞腿3隻＋原味炸雞3塊，總共6塊炸雞、平均一塊41.5元；而且原味炸雞每塊可加4元升級辣味。
購買頂呱呱「66大順炸雞桶」還可加購「地瓜薯條買一送一」特價65元（每人每桶限加購乙組）；另有「辣味雞翅2入」特價99元（可單點、不限組數）。
漢堡王：買一送一！開運加馬優惠券倒數2天
漢堡王表示，2026年開運加馬優惠券，即日起至2月9日，薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」；「1+1自由配」49元、69元、89元三種門檻組合，最划算套餐推薦「小華堡＋薯條或飲料」89元。最便宜低至5折起爽吃88種優惠組合。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）開賣，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；此為特殊折扣，恕不提供客製。
摩斯漢堡：冰紅茶買35送35！早餐、套餐買6送2
摩斯漢堡表示，過年推薦MOS跨店取慶升級優惠可囤貨，即日起至2月28日，冰紅茶(L) 買35送35、摩斯鱈魚堡指定套餐「買6送2」、指定套餐、早餐「買6送2」等（數量有限，售完為止）。
德州美墨炸雞：馬年四大炸雞優惠360元！
德州美墨炸雞表示，馬年開運有如上上籤，開吃四大炸雞優惠：
◾️「萬馬奔騰炸雞桶」360元：6塊美式炸雞
◾️「ㄧ馬當先辣味腿排桶」360元：6塊美式辣味腿排
◾️「馬年高蛋白去骨雞胸桶」360元：6塊去骨雞胸肉
◾️「天馬行空兒童來一桶」360元：10條香酥雞柳條
Popeyes：肯瓊脆薯買一送一！新年吃花生醬爽辣炸雞腿送紅包
Popeyes迎接春節過年，2大速食優惠開吃：
◾️即日起至2月13日，平日周一至周五限定，「肯瓊脆薯（M）買一送一」！
◾️即日起至2月25日，新年限定爽吃「花生醬爽辣炸雞腿」，個人餐附贈紅包乙組／相聚餐附贈紅包乙組&春聯乙組（數量有限送完為止）。
資料來源：必勝客、拿坡里、達美樂
