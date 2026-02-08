必勝客：大披薩199元！個人披薩買一送一 4大優惠吃起來

必勝客披薩買一送一！

情人節「花好月圓愛心披薩」299元！

必勝客優惠代碼「94199」大披薩199元！

新春限定「金皇軟殼蟹鮑魚披薩」單點499元！

▲必勝客買一送一！大披薩199元優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

達美樂：買一送一！買1送2多喝大可樂

拿坡里：新品大披薩「買一送一」！蛋塔6入199元

▲肯德基炸雞優惠開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基：蛋撻買一送一！開運金磚盒送春聯

繼光香香雞：88折新春套餐送限定春聯！

三商炸雞：炸雞買6送6！滿額送「煉乳銀絲卷」

頂呱呱：66大順炸雞桶249元！地瓜薯條買一送一

▲2026漢堡王買一送一「開運加馬優惠券」倒數開吃。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

漢堡王：買一送一！開運加馬優惠券倒數2天

摩斯漢堡：冰紅茶買35送35！早餐、套餐買6送2

德州美墨炸雞：馬年四大炸雞優惠360元！

Popeyes：肯瓊脆薯買一送一！新年吃花生醬爽辣炸雞腿送紅包