印尼西爪哇省萬隆縣一處村落5日上午突然闖進一頭野生爪哇花豹，在村子裡四處亂竄還咬傷3名居民，嚇得村民趕緊報警求助。救援人員趕到現場後，花了一個多小時才用捕獸網將這頭豹抓住。根據印尼《羅盤報》報導，這起事件發生在當地時間5日早上9點多，這頭豹衝進馬魯永村的住宅區後，一度躲進好幾戶人家的屋子裡，居民發現後立刻通報警方和西爪哇自然資源保護局。上午10點半左右，救援人員在一處鐵柵欄區域將豹困住，最後成功用捕獸網將牠捕獲。西爪哇省警察局公關負責人亨德拉·羅赫馬萬警監表示，當局已經對這頭豹施打麻醉針，後續會依照保育程序處理。他說，事發當下那一帶還沒有完全封鎖，3名居民在附近走動時被豹咬傷和抓傷，所幸3人都已經接受治療。亨德拉補充，警方還在調查豹為什麼會跑到村子裡來。西爪哇省自然資源保護局保護科第五組負責人維特里亞娜·尤拉利塔表示，這頭豹已經被送往加魯特縣的保育機構做後續處置，之後會野放回大自然。多位野生動物保育專家認為，森林棲地縮減、人類活動範圍擴大，加上獵物變少，可能逼得大型野生動物不得不冒險靠近人類聚落找食物或躲藏。爪哇豹是印尼特有的瀕危物種，受到國家法律嚴格保護，這次事件再度凸顯出印尼部分地區人獸衝突越來越嚴重的問題。