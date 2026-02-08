我是廣告 請繼續往下閱讀

▲銀霞曾是橫跨影歌視的3棲玉女，唱紅過〈蘭花草〉等歌曲，讓粉絲懷念。（圖／摘自銀霞YinShia臉書）

▲銀霞（右）是甄珍（左）的親妹妹，曾一起主持亞太影展頒獎典禮。（圖／摘自銀霞YinShia臉書）

前行政院新聞局長邵玉銘昨（7）日病逝於台北榮民總醫院，享壽87歲。曾是台灣樂壇玉女掌門之一的銀霞，特別在臉書發出和邵玉銘的合照，寫道：「邵局長我們去年在台北榮總門診門口相遇。」讓資深網友感慨、差點掉眼淚。66歲的她近年來獨居台北，丰采仍令粉絲懷念。看到她和邵玉銘的合照，忍不住讚嘆：「還是很漂亮很有氣質。」銀霞本名章家興，是資深影后甄珍（本名章家珍）的親妹，以〈秋詩篇篇〉、〈蘭花草〉、〈你那好冷的小手〉等名曲紅極一時，也曾是影壇搶手女星，並主持過《勁運大觀》等節目。她曾在邵玉銘擔任新聞局長的時期，與巴戈一起主持過1989年的金馬獎頒獎典禮，因此彼此認識。她在合照中戴著眼鏡、沒有濃妝，但看來氣色很好，氣質更佳，網友忍不住留言：「要多拍照給大家看。」這則圖文勾起粉絲對銀霞的懷念，也紛紛向曾經在1987年代表政府宣布台灣正式解嚴、任內開放報禁的邵玉銘致哀，願他安息，一面也稱讚銀霞沒什麼改變，還是那麼漂亮。她年輕時跨足影歌視，雖然沒有甄珍那樣紅遍港台、東南亞的成就，卻也是台灣很知名的玉女紅星，〈蘭花草〉、〈蝸牛與黃鸝鳥〉都在民歌時期大受歡迎，因而有人敲碗期待在民歌演唱會上能再次聽到她的歌聲。沒有結婚的銀霞，曾經控訴台大醫院的陳姓醫師誤將她的卵巢癌當成良性的巧克力囊腫處理，以至於錯失最佳治療時機，導致她後續必須忍受長達5年的化療與多次手術，本來都判她敗訴，在2021年最高法院廢棄原判決，發回高院更審，她曾感嘆：「這是帶給本人一線公義的曙光！」近年來她在臉書上不時發布舊照，懷念以往的合作搭檔和拍片時光，發文比之前頻繁，粉絲都很開心。大家也鼓勵她多多分享，甚至重回舞台，祝她能夠繼續健康、美麗。