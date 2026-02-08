我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞一家扁擔飯餐廳被網友拍到員工在清洗剩菜，懷疑要洗乾淨後重新烹煮賣給客人，影片曝光後引發軒然大波，衛生單位介入調查後直接勒令停業14天。不過業者出面喊冤，強調清洗剩菜是要拿去餵流浪貓狗，還有動保人士出面作證力挺。根據《新海峽時報》報導，這家餐廳的老闆法茲爾出面澄清，表示員工清洗剩菜其實是為了把油脂和香料分開，之後才拿去餵流浪動物。他強調，餐廳不可能把吃剩的東西再賣給客人，因為這些食物很快就會壞掉還會發臭。「不管你怎麼處理，食物都會很快腐敗，客人一定吃得出來。我們在這行打滾這麼久了，或許其他餐廳老闆會回收食物，但我們從來沒這樣幹過。」法茲爾解釋，有位動保人士這幾年一直來餐廳收剩菜，拿去餵流浪貓和鳥。他說這位先生要求先把食物洗過，去掉可能讓動物得皮膚病的油脂。談到在網路上瘋傳的影片，法茲爾感到很無奈，認為拍影片的人應該先問清楚狀況再說。「如果他們不滿意或覺得哪裡怪怪的，應該先跟管理層溝通，而不是馬上就把影片傳出去。我不否認這件事傷了我的名聲，但拍影片的人做法不對，沒經過同意就跑進廚房拍也是違法的。」另一方面，負責收剩菜餵浪浪的馬尼甘丹也跳出來作證，證實他這幾年確實一直向這家餐廳收剩菜。「我會要求業者先把剩下的肉類或殘渣洗過，因為如果有油脂，動物很容易得皮膚病。我對所有提供剩菜的餐廳都會提同樣要求。」法茲爾也告訴《陽光日報》，餐廳新請的巴基斯坦籍員工可能聽不懂拍攝者在問什麼，才會造成誤會。「我想我們那位巴基斯坦員工可能聽不懂拍影片的人在講什麼，才會錯誤解釋說餐具洗乾淨是要再用，其實是要拿去餵動物的。」他還說，事情發生後這名員工就不見人影，餐廳也沒辦法從他那邊問到更多訊息。「他才剛來餐廳工作，馬來語不太行。我們也沒辦法再問他了，因為他已經跑掉了。」法茲爾表示，餐廳的衛生和食物準備是他最在意的環節。不過他也承認，確實有些外籍員工對衛生問題不夠重視。根據先前報導，有網友在網路上發布影片，拍到這家餐廳的員工清洗雞肉、羊肉、豆腐等剩菜，之後把這些剩菜放在托盤上。網友詢問員工為什麼這樣做，對方竟然說清洗乾淨剩菜是方便隔天重新使用。森美蘭州芙蓉衛生局和芙蓉市政廳本月3日介入調查後發現，這家餐廳不但沒有營業執照，整體衛生環境也不合格，已經被勒令停業14天到2月17日為止。法茲爾表示餐廳會配合衛生部調查，也已經就影片傳播一事向警方報案，不排除提告。