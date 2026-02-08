我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經紀公司證實百瀬夢奏未成年吸菸，也未成年飲酒。（圖／翻攝自X）

網友質疑真偽掀論戰 公司正式對外回應

不只吸菸 未成年飲酒事實一併曝光

日本演藝圈近日掀起震撼話題，年僅15歲的新生代女星百瀬夢奏，因一張疑似涉及未成年不當行為的照片在網路上流傳，讓原本主打清純、可愛路線的形象瞬間瓦解。她近期才與 浪花男子 成員 西畑大吾 合作拍攝廣告，曝光度大幅提升，沒想到卻在此時捲入風波，令外界錯愕不已。事件起源於2月初，日本社群平台流出一張照片，畫面中一名外貌神似百瀬夢奏的少女，坐在疑似床鋪的空間中，手上拿著類似電子煙的物品。照片曝光後迅速在網路瘋傳，引發大量討論。有部分網友認為畫面僅顯示「持有物品」，並未出現實際吸菸動作，加上近年AI合成技術氾濫，不少人對照片真實性抱持保留態度。隨著輿論延燒，日本八卦媒體《FRIDAY》主動向百瀬夢奏所屬的經紀公司Space Craft Agency查證此事。公司隨後發出正式回應，表示已向當事人本人確認相關狀況，證實網路流傳照片內容屬實，並非惡意合成或誤傳，消息一出立刻讓輿論風向出現重大轉折。更令外界震驚的是，經紀公司在聲明中進一步坦承，除了未成年吸菸行為外，也同步確認百瀬夢奏曾有飲酒事實，公司指出當事人已對自身行為表達深刻反省，但考量事件性質嚴重，且涉及未成年法規與社會責任，無法僅以口頭警告帶過，必須嚴肅處理。最終，Space Craft Agency宣布對百瀬夢奏祭出「無限期暫停演藝活動」的處分，所有公開行程、代言與演出計畫全面中止。這起事件也再度引發日本社會對未成年藝人管理、經紀公司監督責任，以及娛樂產業過度包裝形象的反思。對於仍在成長階段的年輕藝人而言，此次風波不僅重創形象，也為其未來演藝道路投下巨大變數。