記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，未來一週在嘉義縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣上述4縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、破管搶修等，最長影響時間長達8小時半的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市未來幾天停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
🕦停水時間：2月9日上午08時至16時（8小時）
停水原因：辦理用戶新改裝工程, 停水施工。
📍影響區域
太保市：崙頂里、安仁里一帶。
◼︎屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：2月9日上午08時30至17時（8小時半）
停水原因：全面提升屏東地區居民用水品質及強化區域供水之穩定度，辦理屏東市屏42線計畫道路供水管線工程停水施工改接作業。
📍影響區域
屏東市：光復路、凌雲路、堤防路。
◼︎南投縣停水範圍一次看
🕦停水時間：2月13日下午13時至17時（4小時）
停水原因：破管搶修。
📍影響區域
名間鄉：名山路、名山路一段、名山路二段、名松路一段、新厝路。
◼︎花蓮縣停水範圍一次看
🕦停水時間：2月10日上午09時至16時（5小時）
停水原因：花蓮市前站汰換管線工程(一)新舊管連接。
📍影響區域
花蓮市：國民九街、國民八街、國盛一街、國盛七街、國盛三街、國盛二街、國盛五街、國盛六街、國盛四街、國聯一路、國聯五路、國聯四路。
💧 停水注意事項 FAQ
停水前：儲水準備
Q1：我應該在什麼時候開始儲水？
Ａ：自來水公司建議，民眾起提早於停水前 6 小時完成儲水。
Q2：為什麼要提早這麼多時間儲水？
Ａ：自來水公司表示，這是為了避免所有用戶集中在停水前最後一刻大量儲水，導致管線末端的用戶因水壓不足而無水可用。提早分流儲水能確保大家都有水用。
停水期間：注意設備安全
Q3：停水期間，家裡的抽水機（馬達）需要關閉嗎？
Ａ：需要！ 停水期間請務必關閉抽水機電源。避免馬達空轉過熱，引發火警或設備損壞。
Q4：如果我的建築物自來水進水口低於地面，有什麼要注意的？
Ａ：請在停水期間將總表前的制水閥栓關閉。這是為了避免產生「虹吸現象」，導致負壓吸入外部汙水，造成管網污染。
Q5：停水時間過了之後家裡還沒水怎麼辦？
Ａ：恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司，將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
