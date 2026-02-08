寒流南下影響，中央氣象署預告今（8）日桃園以北、宜蘭1500公尺以上，其它3000公尺以上山區有零星降雪，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區一早就有不少遊客等待追雪，雖然最終不見雪景，但上午11點半左右，天空終於落下冰霰，植被也披上霧淞；而陽明山則因為低溫和水氣搭配不佳，這波寒流下雪機率偏低。
太平山可惜沒下雪 冰霰、霧淞還是好美
海拔約2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天清晨氣溫一度只剩0度，但由於水氣不足，今天一直都沒有出現降雪，直到11時30分，終於有冰霰從天而降，加上樹葉結上雪白的霧淞，銀白景象仍讓遊客相當興奮。
氣溫、水氣沒搭配好 陽明山下雪機率低
針對本波寒流，不少民眾也期待陽明山能夠出現降雪，今早鞍部測站氣溫曾測得2.2度，但前中央氣象局局長鄭明典說明，衛星圖上，台灣上空雲量越來越少，顯示目前環境轉乾的趨勢越來越明顯，降雪機率可能只會更低。
🟡冰霰是什麼？
冰霰形狀是球粒狀或近圓錐狀，直徑在2至5毫米，冰霰不像雪有結晶構造，所以質地比雪鬆散、容易裂解。
如果雲中同時存在過冷水滴（低於零度但仍未結冰的液態水）、冰晶或塵埃，當過冷水滴接觸到冰晶或塵埃，會以冰晶或塵埃為凍結核，立刻在表面結冰形成冰粒，當這類冰粒成長到一定大小後，就會如同降雪一樣墜落地面，且墜落速度比雪快。
🟡霧淞是什麼？
霧淞看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同，兩者的差別在於，霜是水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞則是「過冷水滴碰到可作為凝固的表面而結冰」，因此只要達到此一形成要件後，霧淞便可在任何時間結晶出現。
霧淞形成的原因，當近地表處有一團內部以過冷水滴為主的霧氣，受空氣流動而隨風向在地面附近移動時，恰好遇到離地表較高的樹枝或其他物體，過冷水滴就會在物體表面出現結晶。霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。
