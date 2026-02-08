我是廣告 請繼續往下閱讀

太平山可惜沒下雪 冰霰、霧淞還是好美

▲冰霰從天而降，加上樹葉結上雪白的霧淞，銀白景象仍讓遊客相當興奮。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）

氣溫、水氣沒搭配好 陽明山下雪機率低

🟡冰霰是什麼？

▲太平山上午11點半左右，天空終於落下冰霰，遊客相當興奮。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）

🟡霧淞是什麼？

寒流南下影響，中央氣象署預告今（8）日桃園以北、宜蘭1500公尺以上，其它3000公尺以上山區有零星降雪，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區一早就有不少遊客等待追雪，雖然最終不見雪景，海拔約2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天清晨氣溫一度只剩0度，，加上樹葉結上雪白的霧淞，銀白景象仍讓遊客相當興奮。針對本波寒流，不少民眾也期待陽明山能夠出現降雪，今早鞍部測站氣溫曾測得2.2度，但前中央氣象局局長鄭明典說明，冰霰形狀是球粒狀或近圓錐狀，直徑在2至5毫米，如果雲中同時存在過冷水滴（低於零度但仍未結冰的液態水）、冰晶或塵埃，，當這類冰粒成長到一定大小後，就會如同降雪一樣墜落地面，且墜落速度比雪快。霧淞看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同，兩者的差別在於，霜是水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞形成的原因，當近地表處有一團內部以過冷水滴為主的霧氣，受空氣流動而隨風向在地面附近移動時，。霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。​