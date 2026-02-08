我是廣告 請繼續往下閱讀

▲墾管處指出，近年各單位設置防護網，皆已改成較易脫困的菱形鐵絲網。（圖／墾管處）

近日有名居住在墾丁的民眾，在臉書粉專「爆料公社」上發文表示，有大量梅花鹿遭墾丁牧場周邊圍網纏困，500公尺範圍內有20具以上鹿屍，墾丁國家公園管理處今（8）日派員至該處清除老舊尼龍圍網，並將邀集林試所等4個土地權責單位，全面清查尼龍繩圍網。墾管處今天協同農業部畜產試驗所派員，與該名網友至現場全面巡查，現場未發現有梅花鹿受困，但的確有發現數具年代久遠梅花鹿遺骸，不過非民眾指稱500公尺20具，當下也同步針對老舊、損壞尼龍圍網立即清除。墾管處表示，明天將邀集林業及自然保育署屏東分署、林試所恆春研究中心、農業部畜產試驗所南區分所等機關，針對土地權責單位區域尼龍繩圍網現況，進行全面清查，並盡速移除或改成新式菱形鐵絲網，以避免公鹿因鹿角被尼龍軟繩纏繞而無法脫身。對於圍網狀況，墾管處解釋，係因梅花鹿在墾丁國家公園復育成功，數量已超出環境自然承載量，對墾丁森林生態、農作物及交通等面向造成負面影響。設置圍網實為守護農民心血，保護用路人安全，及防止高位珊瑚礁區珍稀植物消失殆盡。未來除將尼龍網全面升級為更安全的菱形鐵絲網外，更核心課題在於「族群管控」，盼社會各界理解。