▲效力多倫多藍鳥的右投羅德里奎茲，是古巴隊本屆經典賽投手群的關鍵支柱，豐富的大賽經驗將成為古巴爭取A組出線的重要本錢。（圖／記者葉政勳攝）

▲39歲的「古巴飛彈」戴斯潘（Alfredo Despaigne），仍是古巴隊打線中最具份量的精神領袖。儘管巔峰期已過，他豐富的國際賽經驗與關鍵時刻的長打威脅，依舊被寄望在打線星光黯淡的情況下，撐起古巴進攻端的核心角色。（圖／美聯社／達志影像）

位置 球員名單 所屬球隊（備註） 投手 亞里爾·羅德里奎茲（Yariel Rodríguez） 多倫多藍鳥（MLB） 黎凡·莫伊尼洛（Livan Moinelo） 軟銀鷹（日職） 雷德爾·馬丁尼茲（Raidel Martínez） 讀賣巨人（日職） 蘭迪·羅曼·馬丁尼茲（Randy Román Martínez） 中日龍（日職） 法蘭克·艾瓦瑞茲（Frank Abel Alvarez） 比那爾德里奧（古巴） 伊曼紐爾·查普曼（Emmanuel Chapman） 阿爾圖納曲球（匹茲堡海盜 2A） 喬西馬·庫辛（Josimar Cousin） 阿瓜斯卡連特斯鐵路工（墨聯） 奈克爾·克魯茲（Naykel Cruz） 金鶯黑隊（多明尼加聯盟） 達維爾·烏爾塔多（Daviel Hurtado） 聖露西大都會（大都會 1A） 丹尼·拉隆多（Denny Yunieski Larrondo） 自由球員 尤恩·羅培茲（Yoan Lopez） 席巴歐老鷹（多明尼加冬盟） 達里恩·努涅茲（Darien Núñez） 艾斯科吉多獅子（多明尼加冬盟） 胡里奧·羅貝納（Julio César Robaina） 瓜薩維棉花種植者（墨西哥冬盟） 奧西爾·羅德里奎茲（Osiel Rodriguez） 萊昂勇士（墨聯） 路易斯·羅梅洛（Luis Miguel Romero Jr.） 卡拉卡斯獅子（委內瑞拉冬盟） 佩德羅·桑托斯（Pedro Manuel Santos） 卡羅萊納巨人（波多黎各冬盟） 捕手 歐瑪·赫南德茲（Omar Hernández） 奧馬哈風暴追逐者（皇家 3A） 安德里斯·佩雷茲（Andrys Perez） 馬坦薩斯鱷魚（古巴） 內野手 尤恩·孟卡達（Yoan Moncada） 洛杉磯天使（MLB） 依迪·卡佩（Yiddi Cappe） 彭薩科拉藍刺鮁（馬林魚 2A） 亞里爾·馬丁尼茲（Ariel Martínez） 日本火腿鬥士（日職） 亞歷山大·瓦加斯（Alexander Vargas） 代頓龍（紅人高階 1A） 艾里斯貝爾·阿魯巴魯埃納（Bárbaro Erisbel Arruebarruena） 西恩富戈斯大象（古巴） 馬爾科姆·努涅茲（Malcom Yaniel Nuñez） 自由球員 阿列克謝·拉米瑞茲（Alexei Ramirez） 比那爾德里奧（古巴） 尤爾·揚基（Yoel Yanqui） 波爾印地安人（尼加拉瓜） 外野手 阿爾弗雷多·戴斯潘（Alfredo Despaigne） 葛蘭瑪駿馬（古巴） 尤爾基斯·基伯特（Yoelkis Guibert） 瓜薩維棉花種植者（墨西哥冬盟） 里昂尼爾·莫亞斯（Leonel Moas Jr.） 坎馬圭公牛（古巴） 羅爾·桑托斯（Roel Santos） 自由球員

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）A組賽事將於3月6日在波多黎各聖胡安開打。昔日國際賽霸主「紅色閃電」古巴隊，雖然近年因球員叛逃潮導致實力下滑，但在2023年經典賽殺進四強展現反彈氣勢。本屆古巴隊雖然缺少多位大聯盟（MLB）頂級重砲，但靠著以日職（NPB）為首的豪華投手陣容，仍被視為晉級熱門，將與地主波多黎各爭奪分組龍頭。古巴隊過去幾十年來一直是國際棒壇的霸主，曾在奧運棒球項目奪下3金2銀，雖然隨球員出走潮實力受損，但在2023年經典賽重返四強，證明底蘊仍在。今年古巴隊最大的優勢在於「投手」，即使大聯盟球星不多，但幾位核心投手的實力足以讓任何對手頭痛。首先是效力多倫多藍鳥的右投亞里爾·羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），他在2024年簽下5年3200萬美元合約，過去兩年在美職繳出防禦率3.83的成績，2025年更在藍鳥隊的世界大賽之旅中4度登板，大賽經驗豐富。除了美職戰力，古巴隊更依賴「日職連線」。效力軟銀鷹的左投黎凡·莫伊尼洛（Livan Moinelo）是球隊王牌，2025年他在日職繳出12勝3敗、防禦率1.46的鬼神數據，生涯在日職防禦率僅1.80，穩定性極高。牛棚部分則有讀賣巨人的雷德爾·馬丁尼茲（Raidel Martínez），身為日職最頂尖的守護神之一，他去年在巨人隊出賽57局，防禦率僅1.11，進入2020年代後防禦率從未超過2.00，將是古巴守住勝利的最後一道防線。相較於豪華的投手陣容，古巴隊的打線則充滿問號。本屆名單中缺少了許多當打之年的大聯盟重砲，包括太空人的尤丹·艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、光芒的蘭迪·亞羅薩倫納（Randy Arozarena）、光芒的亞迪·迪亞茲（Yandy Diaz）以及遊騎兵的阿多利斯·賈西亞（Adolis Garcia）通通不在陣中，火力大打折扣。打線核心預計將由39歲的老將「古巴飛彈」阿爾弗雷多·戴斯潘（Alfredo Despaigne）與效力洛杉磯天使的尤恩·孟卡達（Yoan Moncada）扛起。戴斯潘雖是古巴傳奇，但年事已高，巔峰期已過；孟卡達則飽受傷病困擾，去年在天使隊繳出打擊三圍.234/.336/.448、12轟與35分打點的成績，能否重拾2019年白襪時期的身手將是關鍵。此外，名單中還驚見44歲的前白襪游擊手阿列克謝·拉米瑞茲（Alexei Ramirez），主要倚重其經驗傳承。古巴隊本屆被分在A組，同組對手包括地主波多黎各、加拿大、巴拿馬與哥倫比亞，競爭相當激烈。古巴若想突圍，除了靠投手群壓制，年輕新秀的發揮至關重要。值得關注的新星包括邁阿密馬林魚體系的游擊手依迪·卡佩（Yiddi Cappe），這位23歲的好手雖尚未突破2A層級，但在小聯盟展現不錯的打擊潛力。辛辛那提紅人的亞歷山大·瓦加斯（Alexander Vargas）則以優異的中線守備見長；紐約大都會的21歲左投達維爾·烏爾塔多（Daviel Hurtado）則擁有一顆90英里初的速球搭配大曲球，是牛棚的可用之兵。44 歲老將拉米瑞茲入列、藍鳥世界大賽投手羅德里奎茲參戰、日職最強左投莫伊尼洛領軍、MLB重砲群集體缺席。