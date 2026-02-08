2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）A組賽事將於3月6日在波多黎各聖胡安開打。昔日國際賽霸主「紅色閃電」古巴隊，雖然近年因球員叛逃潮導致實力下滑，但在2023年經典賽殺進四強展現反彈氣勢。本屆古巴隊雖然缺少多位大聯盟（MLB）頂級重砲，但靠著以日職（NPB）為首的豪華投手陣容，仍被視為晉級熱門，將與地主波多黎各爭奪分組龍頭。
日職強投連線 藍鳥世界大賽功臣助陣
古巴隊過去幾十年來一直是國際棒壇的霸主，曾在奧運棒球項目奪下3金2銀，雖然隨球員出走潮實力受損，但在2023年經典賽重返四強，證明底蘊仍在。今年古巴隊最大的優勢在於「投手」，即使大聯盟球星不多，但幾位核心投手的實力足以讓任何對手頭痛。
首先是效力多倫多藍鳥的右投亞里爾·羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），他在2024年簽下5年3200萬美元合約，過去兩年在美職繳出防禦率3.83的成績，2025年更在藍鳥隊的世界大賽之旅中4度登板，大賽經驗豐富。
除了美職戰力，古巴隊更依賴「日職連線」。效力軟銀鷹的左投黎凡·莫伊尼洛（Livan Moinelo）是球隊王牌，2025年他在日職繳出12勝3敗、防禦率1.46的鬼神數據，生涯在日職防禦率僅1.80，穩定性極高。牛棚部分則有讀賣巨人的雷德爾·馬丁尼茲（Raidel Martínez），身為日職最頂尖的守護神之一，他去年在巨人隊出賽57局，防禦率僅1.11，進入2020年代後防禦率從未超過2.00，將是古巴守住勝利的最後一道防線。
打線星光黯淡 阿羅薩倫納、艾瓦瑞茲缺席
相較於豪華的投手陣容，古巴隊的打線則充滿問號。本屆名單中缺少了許多當打之年的大聯盟重砲，包括太空人的尤丹·艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、光芒的蘭迪·亞羅薩倫納（Randy Arozarena）、光芒的亞迪·迪亞茲（Yandy Diaz）以及遊騎兵的阿多利斯·賈西亞（Adolis Garcia）通通不在陣中，火力大打折扣。
打線核心預計將由39歲的老將「古巴飛彈」阿爾弗雷多·戴斯潘（Alfredo Despaigne）與效力洛杉磯天使的尤恩·孟卡達（Yoan Moncada）扛起。戴斯潘雖是古巴傳奇，但年事已高，巔峰期已過；孟卡達則飽受傷病困擾，去年在天使隊繳出打擊三圍.234/.336/.448、12轟與35分打點的成績，能否重拾2019年白襪時期的身手將是關鍵。此外，名單中還驚見44歲的前白襪游擊手阿列克謝·拉米瑞茲（Alexei Ramirez），主要倚重其經驗傳承。
A組強敵環伺 新星需挺身而出
古巴隊本屆被分在A組，同組對手包括地主波多黎各、加拿大、巴拿馬與哥倫比亞，競爭相當激烈。古巴若想突圍，除了靠投手群壓制，年輕新秀的發揮至關重要。
值得關注的新星包括邁阿密馬林魚體系的游擊手依迪·卡佩（Yiddi Cappe），這位23歲的好手雖尚未突破2A層級，但在小聯盟展現不錯的打擊潛力。辛辛那提紅人的亞歷山大·瓦加斯（Alexander Vargas）則以優異的中線守備見長；紐約大都會的21歲左投達維爾·烏爾塔多（Daviel Hurtado）則擁有一顆90英里初的速球搭配大曲球，是牛棚的可用之兵。
⭐ 古巴隊完整30人名單
名單亮點： 44 歲老將拉米瑞茲入列、藍鳥世界大賽投手羅德里奎茲參戰、日職最強左投莫伊尼洛領軍、MLB重砲群集體缺席。
|位置
|球員名單
|所屬球隊（備註）
|投手
|亞里爾·羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）
|多倫多藍鳥（MLB）
|黎凡·莫伊尼洛（Livan Moinelo）
|軟銀鷹（日職）
|雷德爾·馬丁尼茲（Raidel Martínez）
|讀賣巨人（日職）
|蘭迪·羅曼·馬丁尼茲（Randy Román Martínez）
|中日龍（日職）
|法蘭克·艾瓦瑞茲（Frank Abel Alvarez）
|比那爾德里奧（古巴）
|伊曼紐爾·查普曼（Emmanuel Chapman）
|阿爾圖納曲球（匹茲堡海盜 2A）
|喬西馬·庫辛（Josimar Cousin）
|阿瓜斯卡連特斯鐵路工（墨聯）
|奈克爾·克魯茲（Naykel Cruz）
|金鶯黑隊（多明尼加聯盟）
|達維爾·烏爾塔多（Daviel Hurtado）
|聖露西大都會（大都會 1A）
|丹尼·拉隆多（Denny Yunieski Larrondo）
|自由球員
|尤恩·羅培茲（Yoan Lopez）
|席巴歐老鷹（多明尼加冬盟）
|達里恩·努涅茲（Darien Núñez）
|艾斯科吉多獅子（多明尼加冬盟）
|胡里奧·羅貝納（Julio César Robaina）
|瓜薩維棉花種植者（墨西哥冬盟）
|奧西爾·羅德里奎茲（Osiel Rodriguez）
|萊昂勇士（墨聯）
|路易斯·羅梅洛（Luis Miguel Romero Jr.）
|卡拉卡斯獅子（委內瑞拉冬盟）
|佩德羅·桑托斯（Pedro Manuel Santos）
|卡羅萊納巨人（波多黎各冬盟）
|捕手
|歐瑪·赫南德茲（Omar Hernández）
|奧馬哈風暴追逐者（皇家 3A）
|安德里斯·佩雷茲（Andrys Perez）
|馬坦薩斯鱷魚（古巴）
|內野手
|尤恩·孟卡達（Yoan Moncada）
|洛杉磯天使（MLB）
|依迪·卡佩（Yiddi Cappe）
|彭薩科拉藍刺鮁（馬林魚 2A）
|亞里爾·馬丁尼茲（Ariel Martínez）
|日本火腿鬥士（日職）
|亞歷山大·瓦加斯（Alexander Vargas）
|代頓龍（紅人高階 1A）
|艾里斯貝爾·阿魯巴魯埃納（Bárbaro Erisbel Arruebarruena）
|西恩富戈斯大象（古巴）
|馬爾科姆·努涅茲（Malcom Yaniel Nuñez）
|自由球員
|阿列克謝·拉米瑞茲（Alexei Ramirez）
|比那爾德里奧（古巴）
|尤爾·揚基（Yoel Yanqui）
|波爾印地安人（尼加拉瓜）
|外野手
|阿爾弗雷多·戴斯潘（Alfredo Despaigne）
|葛蘭瑪駿馬（古巴）
|尤爾基斯·基伯特（Yoelkis Guibert）
|瓜薩維棉花種植者（墨西哥冬盟）
|里昂尼爾·莫亞斯（Leonel Moas Jr.）
|坎馬圭公牛（古巴）
|羅爾·桑托斯（Roel Santos）
|自由球員