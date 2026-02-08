我是廣告 請繼續往下閱讀

以台灣民主史悲劇「林家血案」為題拍攝的電影《世紀血案》，在沒有取得當事人林義雄及家屬同意拍攝的情況下，試圖矇騙演員以及竄改歷史內容，一連串的爭議遭炎上。導演徐琨華不僅未出席殺青記者會，事件爆發後神隱至今。徐琨華背景引發關注，祖父徐梅鄰正好就是當年警總的發言人，父親徐小明也是在中國發展的導演、監製，就連徐琨華的發跡，也都與曾大談如何講好中國故事的父親有關。徐琨華1984年出生於台北，曾就讀台灣大學戲劇系，畢業於北京大學中文系，畢業後開始參與電影相關開發、製作工作，其父親徐小明為台灣電影製片兼導演，執導過《少年吔，安啦！》，祖父徐梅鄰曾任台灣警備總司令部發言人。徐琨華的父親、導演徐小明在2021年接受由騰訊注資、北京時尚迅達書刊負責營運的《Variety》中文版本《視相Variety》訪問，他當時曾談到，在2014年上映的電影《寒蟬效應》（中國名《不能說的夏天》），該片由他擔任監製，導演王維明起初是因為拍攝一則公益廣告，認識了這起案件的辯護律師。律師告訴他這個故事，他覺得很適合拍成電影，王維明找到了他，跟他講述了這個故事。但這個故事原先由徐小明所推薦的編劇因與導演王維明理念不同分道揚鑣，徐小明敘述，那時候他兒子徐琨華剛從北大中文系畢業不久，正開始寫作生涯，不知道兒子有沒有興趣寫，但劇本總需要有人來寫，就替兩人接上線。兒子徐琨華打電話跟他說，自己一直在收集社會上發生的各種新聞事件，寒蟬效應片中的社會新聞也是他一直關注著的。後來跟導演聊幾次，很快就達成共識，有了劇本，也就有了這部《寒蟬效應》。《視相Variety》曾問及徐小明覺得怎樣的中國故事能代表中國走向世界？以及世界在關注什麽樣的中國故事？徐小明認為，電影還是要有真誠的表達，也一定是最現實的問題，觸及到的人性掙扎是普世皆然的。如果以從業者的角度講，電影它當然很重要。我們所有的努力都是期望可以透過作品，起到一個橋梁作用，讓世界更全面地認識中國。且得讓中國人覺得重要，尤其是在表達上需要回到「我們中國人」自己的情感體系。諷刺的是，徐小明當時被問及怎樣的故事才是一個好故事？他回應，打動觀眾是最基本的前提，能否讓觀眾在一部電影中自省，能不能因為這部電影，產生一些思索。思索其實是目標，要看它能否啟發觀眾，這是很重要的。