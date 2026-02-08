我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選與憲法公投於本週日正式登場，然而大曼谷地區的選民在午後卻迎來了陣雨考驗。泰國氣象局發布最新資訊指出，曼谷市區及周邊省分在週日下午陸續出現降雨，部分地區的雨勢預計會持續1小時以上。根據泰國氣象單位報告，曼谷市內共有8個行政區受到雨雲影響，包含農卓、民武里、挽賜、律實、挽拍、吞武里、曼谷艾以及帕世乍能。此外，鄰近的暖武里府、巴吞他尼府以及佛統府部分地區，也在下午1點左右開始出現降雨。氣象專家預測，大林江區在稍晚也可能迎來局部陣雨。由於投票與公投將持續進行到下午5點，氣象局特別提醒尚未出門投票的民眾，務必隨身攜帶雨傘或雨具。氣象局表示，午後降雨機率持續增加，選民在前往投票所履行公民義務的同時，也要注意天氣變化以免受涼。雖然突如其來的雨勢為悶熱的天氣稍稍降溫，但並未澆熄選民的投票熱情。各地投票所在雨中仍可見撐著雨傘排隊的人龍，選委會也再次呼籲大眾把握時間，在5點截止前完成投票。