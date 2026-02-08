我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟啦啦隊人氣成員「啾啾」Julia（林尹樂）近來話題不斷，自2025年底正式對外宣布與職棒球員、同時也是中華隊國手的陳晨威步入婚姻後，她的人生階段也迎來重大轉折，夫妻倆在公開婚訊後也同步分享迎接新生命的喜悅，消息一出立刻引發球迷與粉絲高度關注。昨（7）日凌晨啾啾參加尾牙後發文「最後一次參加公司尾牙」，讓不少粉絲猜測她即將引退，啾啾接受《NOWNEWS今日新聞》記者訪問時首度曝光懷孕後近況，並且曝光預產期將在今年6月份，同時也跟粉絲、球迷們預告接下來將以全新身分跟大家見面：「敬請期待！」從球場邊的應援女神，到即將成為人母的全新身分，啾啾的動向不只牽動啦啦隊圈，也成為體壇與娛樂圈的一段佳話，6日啾啾出席中信兄弟啦啦隊的年度尾牙活動，活動結束後，她於凌晨在IG分享心情，寫下：「應該是最後一次參加公司尾牙，開心！祝大家尾牙都馬上中獎。」短短一句話卻瞬間掀起討論，不少粉絲解讀這段文字可能暗示她即將告別啦啦隊舞台。面對外界揣測，啾啾並未急著否認，而是以保留態度回應，讓「是否引退」的話題持續延燒，也讓關心她未來走向的球迷更加好奇。對於目前的懷孕狀態，啾啾在接受專訪時坦言，初次懷孕讓她心情既期待又緊張，生活節奏與身體狀況都出現明顯變化，每一天都格外小心，她透露預產期，現階段最重要的就是專心養胎、照顧好自己與寶寶，至於外界關注的啦啦隊身分，她也鬆口表示：「」自己暫時先順其自然，將重心放在迎接新生命上。談到老公陳晨威備戰國際賽事的近況，啾啾透露目前對方正在左營進行國家隊集訓，備戰3月份東京巨蛋的WBC經典賽，過年期間可能只能短暫相聚，隨後便要再度歸隊備戰，即便如此她仍展現「最強應援後盾」的一面，直言無論如何都希望能親自前往東京巨蛋，到現場為中華隊加油打氣，對她而言，能在重要時刻陪伴老公站在國際舞台背後，是再珍貴不過的經驗。至於外界最關心的未來規劃，啾啾也沒有把話說死，，她也特別向一路支持她的粉絲喊話雖然自己已經懷孕，但仍舊有許多機會跟粉絲、球迷們見面：「請大家敬請期待！」從啦啦隊女神、人妻到準媽媽，啾啾的人生下一步，仍留下不少想像空間。