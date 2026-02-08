我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國家地理資訊與空間技術發展局（Gistda）近日公布最新的衛星監測數據，顯示光是上個月全國就有高達226萬萊的土地遭到焚燒。這項驚人的數據直接揭示了環境危機的規模，並解釋了為何泰國近期季節性霾害與PM2.5污染問題會如此嚴峻。根據Gistda的衛星分析，這些「焚燒區域」不僅是森林火災或農業用火的痕跡，更是環境承受巨大壓力的關鍵證據。當局利用衛星技術精確掌握了起火點的座標、受災程度與範圍，發現火點大多集中在中部與東北部地區，這反映出年初農民為了準備耕地而進行的大規模農業焚燒行為，已成為週期性的污染源。在226萬萊的受災土地中，農業區所佔比例最高，達到143萬萊。其後依序為土地改革區42.1萬萊、國家森林保護區21.3萬萊，其餘則分佈在社區及公路沿線等區域。雖然相關部門預計未來一週的空氣懸浮微粒濃度會逐漸下降，但部分高風險地區仍被列為重點監控對象。這項衛星數據不僅用於應對即時的野火災情，更成為未來評估受損程度與規劃生態復育的重要依據。隨著焚燒情況連年發生，如何透過監測數據有效遏止非法焚燒，已成為泰國政府在環境治理上的重中之重。