▲蘇德揚未婚妻Rena提3點聲明。（圖／翻攝自Threads@hoppychamp）

民視八點檔《豆腐媽媽》替身蘇德揚墜樓造成重傷，一度命危，其未婚妻Rena也槓上電視台，希望對方能積極談賠償細節，今（8）日Rena發文坦言蘇德揚已經出院，但又提出3點聲明打臉製作方的說法，製作方也立刻反擊，公開交易明細，強調有積極處理，希望停止口水戰。蘇德揚的未婚妻Rena今發文表示，蘇男已經出院，不只是臉上留下疤痕，也憔悴許多，對於先前製作方萬興傳播的聲明，Rena再提出3點聲明打臉，萬興傳播日前表示，蘇德揚確認過安全才進行拍攝，Rena則說，「演員吳能力改變或承擔現場安全配置。」接著提到1月21日至1月27日，蘇德揚住在加護病房期間，劇組沒有派人前往探視，且並無支付看護費與急診費。對此，萬興傳播再度發表聲明，公開醫療費用明細，總共62,633 元，皆由製作單位完成支付，而今再度接獲有未完成的程序，已於12:41恩轉帳完成，「我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。」針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。一、關於醫療費用說明所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。二、關於款項補齊時間點今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。三、關於後續照護費用的認知差異目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。四、我們的立場我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。