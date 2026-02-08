我是廣告 請繼續往下閱讀

狗狗整天盯著主人！以為生病急看獸醫

▲一隻狗狗近日表現突然變得奇怪，經常沒有原因突然死盯著主人看。（圖／IG@jadeemily21）

▲某次飼主準備要出門時，狗狗突然從沙發後探出頭，盯著主人確認狀況。（圖／IG@jadeemily21）

獸醫反問主人「有沒有懷孕」？護主真相吸228萬朝聖

狗狗真的會護主！近日有位女飼主分享，自家卡斯羅犬某天起突然會死盯著她不放，不論何時都會凝視著她，原本以為狗狗是生病了，沒想到帶去給獸醫檢查後，獸醫反問她「是不是懷孕了？」結果一查發現自己真的懷孕了，意外揭露狗狗的護主真相，影片在網路上吸引超過228萬人觀看。有位女飼主法羅（Jade Emily Farrow）在IG分享，表示飼養一隻卡斯羅犬（Cane corso），但狗狗近日表現突然變得奇怪，經常沒有原因突然死盯著她看，某次她準備要出門時，狗狗突然從沙發後探出頭，盯著她確認狀況，法羅擔心狗狗可能生病，馬上帶著狗狗去看獸醫。沒想到檢查時，獸醫突然反問她一句「有沒有懷孕？」透露狗的嗅覺十分靈敏，狗狗之所以有反常行為，或許是發現飼主懷有新生命。法羅半信半疑下進一步檢查，沒想到發現自己果然懷孕了！這部影片隨即在網路上爆紅，吸引超過超過228萬人觀看，不少人也跟著留言「牠看著你就像：只有我知道妳懷孕喔」、「狗狗一定是發現了」，甚至有過來人提到「我當初和狗狗散步時，牠原本會走在我前面，卻突然走到我旁邊，讓我覺得怪怪的，檢查後才發現我懷孕了」。