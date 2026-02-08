我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著農曆新年將近，孩子們期待紅包的同時，父母也愈來愈重視如何讓這筆祝福化為孩子未來的助力。銀行表示，紅包是孩子一年中最具「可運用彈性」的資金來源，建議家長可將紅包分為兩部分，其中2至3成可做為子女的零用金，剩餘的7至8成，可透過專屬的兒童帳戶進行長期規劃，不僅可引導孩子養成正確金錢觀，更能利用時間複利陪伴孩子累積人生的第一桶金。台北富邦銀行指出，近年兒童理財需求持續增加，截至2025年12月底，小富翁帳戶總戶數已達31.6萬戶，年增4.4%，其中18歲以下族群成長更達8.2%，成為推動整體成長的主要力量。整體管理資產規模突破新台幣1443億元，每戶平均資產達46萬元，較去年成長6%，愈來愈多家長不僅替孩子開戶，更實質投入資金進行配置。在小富翁帳戶的投資行為中，「基金」仍是家長操作最熟悉、接受度最高的工具，占投資資產比重66%，其中單筆申購占70%、定期定額占30%。北富銀分析，單筆占比高反映出多數家長習慣在領到紅包或特定時點進行集中投入，操作上簡單明確；然而，這並不代表單筆一定比定期定額更有利，若投入時點接近市場高點，短期波動可能更明顯。北富銀建議，家長可依照孩子的理財目標，採「單筆＋定期定額」併用方式，先一次投入建立基礎部位，再搭配分批扣款平滑成本，使整體配置更貼近長期財務需求。此外，「海外債」占比達23%，顯示不少家庭已開始意識到跨市場配置的重要性。由於海外債券具備收益來源清楚、波動度相對溫和等特性，適合放入兒童資產組合中做為穩定墊層，同時讓孩子在觀察利息入帳的過程中，理解固定收益的概念與時間累積的重要性。不過，兒童理財的核心並非「追求短期報酬」，而是「建立金錢思維」，因此，北富銀建議，家長可將紅包分為兩部分，其中2至3成可做為子女的零用金，父母在陪孩子花紅包時，可以順勢聊聊為什麼有些東西「現在就想買」，有些則「不一定需要」，從日常情境中理解「需要」與「想要」的差別，再針對想買的物品一起比較價格與品質，並協助孩子練習記帳，學習負責任地使用金錢，替未來的財務健康打下基礎。剩餘的7至8成則用於長期規劃，家長可與孩子一起探討未來目標，是想要出國留學或自己開店創業等，透過共同討論讓子女參與理財，而非只是在帳戶中「看到一筆錢」。至於理財工具的選擇，基金、海外債及定期定額投資海外股票／ETF等穩健型商品都相當適合，亦可部分搭配分期繳美元分紅保單，利用保單具備的長期持有與穩健增值特性，讓紅包在時間複利的作用下持續增長。北富銀也提醒父母應預先替孩子開立兒童理財帳戶，可將新台幣存款、外幣、基金、黃金存摺、證券交割等多項金融服務整合於同一本存摺中，孩子在日常查詢帳戶時，便能看到不同資產的金額變動、利息入帳或扣款等情況，自然形成對投資和市場變化的認知。許多家長分享，自從辦理小富翁帳戶後，孩子開始會主動關心自己的資產狀況，並延伸提出對匯兌、理財商品及交易行為的各種問題，讓金融教育更容易在生活中扎根。