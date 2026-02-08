我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金鶯先發投手克默（Dean Kremer）是以色列隊最倚重的王牌先發，面對多明尼加、委內瑞拉等火力兇猛的對手，他的壓制力與局數消化能力，將直接左右以色列的晉級命運。（圖／美聯社／達志影像）

▲大聯盟休賽季轉戰舊金山巨人的外野手貝德（Harrison Bader），坐鎮打線核心，搭配農場新秀的速度與活力，以色列盼以整體戰力與效率型進攻，在邁阿密寫下驚奇篇章。（圖／路透／達志影像）

位置 球員名單 所屬球隊（備註） 投手 查理·貝倫森（Charlie Beilenson） 阿肯色旅行者（水手 2A） 喬許·布魯姆（Josh Blum） 布魯克林旋風（大都會高階 1A） 麥特·波曼（Matt Bowman） 聖保羅聖徒（雙城 3A） 哈里森·科恩（Harrison Cohen） 史克蘭頓/威爾克斯-巴里鐵路騎士（洋基 3A） 丹尼爾·費德曼（Daniel Federman） 阿伯丁鐵鳥（金鶯高階 1A） 喬丹·蓋伯（Jordan Geber） 賓漢頓隆隆小馬（大都會 2A） 湯米·坎利（Tommy Kahnle） 自由球員 羅伯·卡明斯基（Rob Kaminsky） 史泰登島渡輪鷹（獨立聯盟） 迪恩·克默（Dean Kremer） 巴爾的摩金鶯（MLB） 麥克斯·拉扎爾（Max Lazar） 費城費城人（MLB） 卡洛斯·雷克里卡（Carlos Lequerica） 西密西根白帽（老虎高階 1A） 喬許·馬利茲（Josh Mallitz） 聖安東尼奧宣教士（教士 2A） 伊萊·摩根（Eli Morgan） 奧馬哈風暴追逐者（皇家 3A） 萊恩·普拉格（Ryan Prager） 林奇堡山貓（守護者 1A） 班·賽門（Ben Simon） 賓漢頓隆隆小馬（大都會 2A） 羅伯特·史塔克（Robert Stock） 雪城大都會（大都會 3A） 扎克·韋斯（Zack Weiss） 自由球員 捕手 CJ·史塔布斯（CJ Stubbs） 羅徹斯特紅翼（國民 3A） 蓋瑞特·史塔布斯（Garrett Stubbs） 費城費城人（MLB） 內野手 科爾·卡里格（Cole Carrigg） 哈特福山羊（落磯 2A，兼外野） 傑克·傑洛夫（Jake Gelof） 大湖潛鳥（道奇高階 1A） 史賓賽·霍維茲（Spencer Horwitz） 匹茲堡海盜（MLB） 諾亞·曼德林格（Noah Mendlinger） 曼菲斯紅鳥（紅雀 3A） 麥特·梅維斯（Matt Mervis） 羅徹斯特紅翼（國民 3A） 班傑明·羅森加德（Benjamin Rosengard） 愛達荷瀑布查卡爾（獨立聯盟） 外野手 哈里森·貝德（Harrison Bader） 舊金山巨人（MLB） 特洛伊·強斯頓（Troy Johnston） 科羅拉多落磯（MLB） 扎克·列文森（Zach Levenson） 斯普林菲爾德紅雀（紅雀 2A） 阿薩夫·洛溫加特（Assaf Lowengart） 紐約巨石（獨立聯盟） RJ·施雷克（RJ Schreck） 多倫多藍鳥（MLB體系）

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）D組賽事將於3月6日在美國邁阿密登場。本屆以色列隊由擁有豐富執教經驗的布拉德·奧斯穆斯（Brad Ausmus）領軍，陣容年輕化且多數隸屬於大聯盟（MLB）體系。儘管投手戰力缺乏長局數先發，但靠著由舊金山巨人外野手貝德（Harrison Bader）與金鶯先發投手克默（Dean Kremer）組成的投打核心，以色列仍試圖在強敵環伺的「死亡之組」中殺出一條血路。以色列隊本屆陣容充滿濃厚的「美式風格」，由前老虎、天使總教練奧斯穆斯執掌兵符。在投手方面，巴爾的摩金鶯的先發投手迪恩·克默（Dean Kremer）無疑是王牌不二人選。然而，除了克默之外，以色列的先發輪值顯得捉襟見肘，教練團預計將採取大量的「車輪戰」策略，依賴陣中眾多具有一局壓制力的後援投手來度過難關。雖然投手群具備職業經驗，但在面對同組的多明尼加、委內瑞拉等強權時，投手深度將是最大隱憂。野手陣容方面，擁有9年大聯盟資歷的哈里森·貝德（Harrison Bader）是以色列陣中最大咖的球星。他在2025年打出了生涯代表作，並順利與舊金山巨人簽下一紙兩年合約，其金手套級的中外野守備與打擊爆發力，將起到穩定軍心的作用。另一位值得關注的打者是匹茲堡海盜的史賓賽·霍維茲（Spencer Horwitz）。他在2024年冬季會議涉及安德列斯·席曼尼茲（Andrés Giménez）的交易案中被送往海盜，來到匹茲堡的第一個球季（2025年），霍維茲繳出打擊率.272、上壘率.353、長打率.434，附帶11轟的優異成績，成為球隊倚重的內野戰力。除了大聯盟球星，以色列陣中也不乏潛力新秀。效力於多倫多藍鳥3A的外野手RJ·施雷克（RJ Schreck）被美媒點名為以色列「第二強」的打者，他具備出色的擊球技巧與成熟的打擊策略，極難被三振，且三個外野位置都能勝任。此外，科羅拉多落磯農場的科爾·卡里格（Cole Carrigg）則是一名運動能力極佳的工具人，能守場上所有位置，預計將為以色列打線注入速度與爆發力。本屆以色列被分在競爭激烈的D組，將在邁阿密強碰委內瑞拉、多明尼加、荷蘭與尼加拉瓜。面對如此硬仗，以色列必須將「小球戰術」與投手車輪戰發揮到極致，才有機會複製過往的驚奇之旅。名教頭奧斯穆斯領軍、金手套貝德（Harrison Bader）參戰、金鶯先發克默（Dean Kremer）掛帥、大量美職體系新秀入列。