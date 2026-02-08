2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）D組賽事將於3月6日在美國邁阿密登場。本屆以色列隊由擁有豐富執教經驗的布拉德·奧斯穆斯（Brad Ausmus）領軍，陣容年輕化且多數隸屬於大聯盟（MLB）體系。儘管投手戰力缺乏長局數先發，但靠著由舊金山巨人外野手貝德（Harrison Bader）與金鶯先發投手克默（Dean Kremer）組成的投打核心，以色列仍試圖在強敵環伺的「死亡之組」中殺出一條血路。
奧斯穆斯督軍 金鶯克默扛王牌
以色列隊本屆陣容充滿濃厚的「美式風格」，由前老虎、天使總教練奧斯穆斯執掌兵符。在投手方面，巴爾的摩金鶯的先發投手迪恩·克默（Dean Kremer）無疑是王牌不二人選。然而，除了克默之外，以色列的先發輪值顯得捉襟見肘，教練團預計將採取大量的「車輪戰」策略，依賴陣中眾多具有一局壓制力的後援投手來度過難關。雖然投手群具備職業經驗，但在面對同組的多明尼加、委內瑞拉等強權時，投手深度將是最大隱憂。
貝德生涯年助陣 海盜霍維茲成亮點
野手陣容方面，擁有9年大聯盟資歷的哈里森·貝德（Harrison Bader）是以色列陣中最大咖的球星。他在2025年打出了生涯代表作，並順利與舊金山巨人簽下一紙兩年合約，其金手套級的中外野守備與打擊爆發力，將起到穩定軍心的作用。
另一位值得關注的打者是匹茲堡海盜的史賓賽·霍維茲（Spencer Horwitz）。他在2024年冬季會議涉及安德列斯·席曼尼茲（Andrés Giménez）的交易案中被送往海盜，來到匹茲堡的第一個球季（2025年），霍維茲繳出打擊率.272、上壘率.353、長打率.434，附帶11轟的優異成績，成為球隊倚重的內野戰力。
農場潛力股充沛 施雷克、卡里格備受期待
除了大聯盟球星，以色列陣中也不乏潛力新秀。效力於多倫多藍鳥3A的外野手RJ·施雷克（RJ Schreck）被美媒點名為以色列「第二強」的打者，他具備出色的擊球技巧與成熟的打擊策略，極難被三振，且三個外野位置都能勝任。此外，科羅拉多落磯農場的科爾·卡里格（Cole Carrigg）則是一名運動能力極佳的工具人，能守場上所有位置，預計將為以色列打線注入速度與爆發力。
本屆以色列被分在競爭激烈的D組，將在邁阿密強碰委內瑞拉、多明尼加、荷蘭與尼加拉瓜。面對如此硬仗，以色列必須將「小球戰術」與投手車輪戰發揮到極致，才有機會複製過往的驚奇之旅。
⭐ 以色列隊完整30人名單
名單亮點： 名教頭奧斯穆斯領軍、金手套貝德（Harrison Bader）參戰、金鶯先發克默（Dean Kremer）掛帥、大量美職體系新秀入列。
|位置
|球員名單
|所屬球隊（備註）
|投手
|查理·貝倫森（Charlie Beilenson）
|阿肯色旅行者（水手 2A）
|喬許·布魯姆（Josh Blum）
|布魯克林旋風（大都會高階 1A）
|麥特·波曼（Matt Bowman）
|聖保羅聖徒（雙城 3A）
|哈里森·科恩（Harrison Cohen）
|史克蘭頓/威爾克斯-巴里鐵路騎士（洋基 3A）
|丹尼爾·費德曼（Daniel Federman）
|阿伯丁鐵鳥（金鶯高階 1A）
|喬丹·蓋伯（Jordan Geber）
|賓漢頓隆隆小馬（大都會 2A）
|湯米·坎利（Tommy Kahnle）
|自由球員
|羅伯·卡明斯基（Rob Kaminsky）
|史泰登島渡輪鷹（獨立聯盟）
|迪恩·克默（Dean Kremer）
|巴爾的摩金鶯（MLB）
|麥克斯·拉扎爾（Max Lazar）
|費城費城人（MLB）
|卡洛斯·雷克里卡（Carlos Lequerica）
|西密西根白帽（老虎高階 1A）
|喬許·馬利茲（Josh Mallitz）
|聖安東尼奧宣教士（教士 2A）
|伊萊·摩根（Eli Morgan）
|奧馬哈風暴追逐者（皇家 3A）
|萊恩·普拉格（Ryan Prager）
|林奇堡山貓（守護者 1A）
|班·賽門（Ben Simon）
|賓漢頓隆隆小馬（大都會 2A）
|羅伯特·史塔克（Robert Stock）
|雪城大都會（大都會 3A）
|扎克·韋斯（Zack Weiss）
|自由球員
|捕手
|CJ·史塔布斯（CJ Stubbs）
|羅徹斯特紅翼（國民 3A）
|蓋瑞特·史塔布斯（Garrett Stubbs）
|費城費城人（MLB）
|內野手
|科爾·卡里格（Cole Carrigg）
|哈特福山羊（落磯 2A，兼外野）
|傑克·傑洛夫（Jake Gelof）
|大湖潛鳥（道奇高階 1A）
|史賓賽·霍維茲（Spencer Horwitz）
|匹茲堡海盜（MLB）
|諾亞·曼德林格（Noah Mendlinger）
|曼菲斯紅鳥（紅雀 3A）
|麥特·梅維斯（Matt Mervis）
|羅徹斯特紅翼（國民 3A）
|班傑明·羅森加德（Benjamin Rosengard）
|愛達荷瀑布查卡爾（獨立聯盟）
|外野手
|哈里森·貝德（Harrison Bader）
|舊金山巨人（MLB）
|特洛伊·強斯頓（Troy Johnston）
|科羅拉多落磯（MLB）
|扎克·列文森（Zach Levenson）
|斯普林菲爾德紅雀（紅雀 2A）
|阿薩夫·洛溫加特（Assaf Lowengart）
|紐約巨石（獨立聯盟）
|RJ·施雷克（RJ Schreck）
|多倫多藍鳥（MLB體系）
