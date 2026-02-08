我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國會大選於本週日激戰登場，但在緊張的開票氣氛中，泰國社群平台卻掀起一股熱門的「選舉撩妹金句」風潮。許多網友發揮創意，利用選舉常見的術語如「政黨」、「投票」、「組閣」等諧音，創作出超過60則幽默文案，讓原本肅殺的政治氛圍瞬間充滿粉紅泡泡。這些金句不僅在社群媒體上瘋傳，也反映出泰國選民透過幽默排解政治壓力的特質。例如「不要整天創造政黨（พรรค）之間的紛爭，來創造我們之間的愛（รัก）吧」，利用泰文政黨與愛的諧音轉化；還有「選舉要看候選人號碼，但選妳只要看我的心」，以及「這輩子還不知道要選哪個黨，但心裡的候選人永遠只有妳一個」等。此外，台灣讀者熟悉的諧音梗也在泰國網路上大玩特玩，像是「不想加入反對黨，只想成為妳心裡的執政黨」、「投票要進投票匭，愛妳不用歸位」等。甚至有網友幽默自嘲：「等妳回訊息的時間，簡直比等泰國迎來完全民主的時間還要長」，這類帶點酸味卻又不失趣味的政治隱喻，引發無數年輕選民共鳴。這股「選舉文案」熱潮成功為2026泰國大選增添了許多色彩。泰國媒體指出，儘管政壇大勢競爭激烈，但透過這些充滿創意的社交媒體內容，不僅能緩解民眾的焦慮感，更意外提升了年輕族群對公共事務的關注度。