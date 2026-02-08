我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁倩玉（左）的年輕時期由小薰出演，許多人都說非常適合。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

小薰（黃瀞怡）在電影《陽光女子合唱團》中飾演翁倩玉年輕的時候，當時她是一名暢銷歌手，卻因為弒夫殺子，輕生獲救後入獄，雖然小薰的戲份不多，台詞也不多，播放回憶畫面時搭配的是洪佩瑜的〈再見的時候〉，小薰在社群平台PO出自彈自唱〈再見的時候〉片段，引起廣大迴響，把所有粉絲都聽哭了，還有人大讚她的歌聲不輸給A-Lin，很有磁性。小薰自彈自唱〈再見的時候〉，溫柔的嗓音和精湛的琴藝，讓許多粉絲驚訝她這麼有才華，不僅會演戲，歌也唱得好聽，立刻夢回《陽光女子合唱團》中的年輕玉英。事實上，小薰是泰雅族，當時在黑Girl中就屬她最會唱歌，也曾和阿本合唱主演電視劇《18禁不禁》的主題曲〈甜甜圈〉，只是很多人不知道她鋼琴也彈得這麼好。小薰和翁倩玉的角色「楊玉英」原本是大歌星，嫁給醫生老公後生下一雙兒女，兒子被檢查出發展遲緩，丈夫因此唾棄她們母子，對著她們飆罵「把你家的智障管好，你怎麼不去死」更明目張膽地搞外遇。玉英捨不得女兒，想著和老公還有兒子一起共赴黃泉，結果兒子和老公死了，自己被救活，女兒的成長過程都帶著對她的不諒解，最後玉英在獄中癌逝，女兒也沒能見到她最後一面。