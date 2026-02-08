我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國全國大選於今（8）日正式登場，曼谷各地投票所一大早便湧現排隊人潮，甚至有選民在開放前30分鐘就到場守候。根據受訪選民反映，這場選舉不僅是政黨權力的更迭，更是民眾對國家現狀的集體吶喊，其中「擺脫貪腐」、「改善經濟」與「打擊詐騙」成為選民最關心的三大訴求。56歲選民維拉沃恩在接受新加坡英文新聞媒體CNA訪問時直言，貪腐是阻礙泰國發展的元凶，期盼新政府能致力於國家建設，讓泰國在東協成員國中重拾競爭力。另一位31歲選民Earth則呼籲政策應朝向平等發展，改善教育與就業環境。除了內政問題，打擊詐騙也意外成為選戰焦點，選民卡亞孔感嘆泰國在詐騙議題上「臭名昭著」，希望新政府能挽救國家形象。本次大選全國共有約5300萬名合格選民，將在9萬9000個投票站選出500名國會議員。23歲的社會新鮮人莎娜嬋表示，年輕世代最看重的是職涯前景與發展機會，因此一個能優先考慮青年需求的強勢政府至關重要。而經歷多年政治動盪的泰國民眾，如選民瓦奇拉蓬圖則強調，國家已經禁不起更多的紛爭，現階段最需要的是具備治理經驗且穩定的領導團隊。投票作業將於下午5點結束，預計傍晚6點30分起陸續公布非官方計票結果。本次大選共有約60個政黨參戰，戰況激烈，外界預測主要競爭將集中在現任總理阿努廷領軍的泰自豪黨、改革派的人民黨，以及由塔克辛家族主導的為泰黨之間。這場三強鼎立的選戰最終結果如何，將決定泰國能否邁向穩定的新篇章。