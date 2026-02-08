我是廣告 請繼續往下閱讀

傳奇職業選手 TenZ 宣告分手！與女友愛情長跑 7 年終結

▲TenZ與Kyedae過去常常在社群上放閃，兩人也都維持良好形象，粉絲遍布全球。（圖／IG@Kyedae）

▲特戰英豪（VALORANT ）傳奇前職業選手TenZ。（圖／IG@tenz）

▲台灣時間2月8日TenZ與Kyedae同步在社群平台上發布共同聲明，表示兩人已經分手一段時間，但雙方為和平分手。（圖／IG@Kyedae）

特戰英豪（VALORANT）電競圈震撼彈！知名前職業選手 TenZ 與未婚妻女友 Kyedae 分手，今（8）日才正式對外公布，結束長達 7 年的愛情長跑，而消息曝光後，也讓全球玩家難以置信，紛紛直呼：「不再相信愛情了！」電競圈的神仙眷侶也走不到終點！今年24歲的加拿大知名前職業選手 TenZ 與實況主女友 Kyedae Shymko，兩人從 2017 年開始交往至今，過去一直在社群上甜蜜互動，而女友 Kyedae 也長期全力支援 TenZ 的電競路。TenZ是在2017年他16歲那年踏上電競之路，一開始他還是 CSGO 職業選手，到了 2020 年轉戰《VALORANT》特戰英豪後，迅速靠著神奇操作取得亮眼成績，成為 C9 戰隊的王牌選手之一，後續轉會Sentinels戰隊依舊也取得佳績，成為特戰英豪的傳奇選手，最終於 2024 年宣告退役。不過，台灣時間 2 月 8 日，TenZ 與 Kyedae 同步在社群平台發布共同聲明，證實兩人其實已分手一段時間，Kyedae 表示：「在這段感情的尾聲，我們意識到了一個難以接受的事實：身為個體的我們，已經停止了成長。」Kyedae 也提到，兩人愛情的開端，其實是在認識幾週後就搬到一起住，「從 17 歲到 24 歲，那是我們生活的全部。」但隨著時間推移，兩人逐漸清楚地意識到，需要空間去各自成長，成為獨立的個體。過去兩人甚至開玩笑說，雖然在一起六年，但感覺卻像過了三十年那麼久。Kyedae 也強調兩人是和平分手，「我們知道網路上常有人想看好戲與八卦，但這之中沒有誰對誰錯，沒有怨恨，也沒有任何導致分手的單一突發事件。我們依然深愛著對方，並由衷地希望對方過得好，謝謝大家尊重我們的隱私。」而這對電競圈模範情侶分手的消息曝光後，也讓全球數百萬粉絲紛紛崩潰留言：「我不相信愛情了」、「人生勝利組竟然分手了」、「所以愛終究會消失的對嗎」、「連這對都沒辦法修成正果，太誇張了」。