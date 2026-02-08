我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼廖內省（Riau）一處油棕園近日成為網路焦點，原因是有民眾在園區內發現一條極為罕見的純白色蟒蛇。這條蛇通體潔白，盤踞在枯葉堆中的模樣被網友戲稱為「正在打坐修行」。影片曝光後迅速在社群媒體擴散，不僅累積超過13萬人次觀看，更引發網友對於這條神祕白蛇市場價值的熱烈討論。根據印尼媒體報導，這條學名為網紋蟒（Python reticulatus）的蛇類，體色與一般常見的網紋斑塊截然不同。雖然全身呈現無瑕的純白色，但專家指出，這並非一般的白化症（albino）個體，而是更為稀有的基因變異。影片中可見一名身穿藍色上衣的男子小心翼翼地撥開枯葉，確認這條一動不動、宛如藝術品的白蟒是否為真實生物，而拍攝者也特別強調畫面絕對真實、並非造假。這段神祕影片在Instagram帳號「@mustofiq_wae」發布後，留言區討論火熱。不少網民建議發現者千萬不要隨意捕捉飼養，應考慮將其出售，認為這種特殊色澤的蛇類在寵物市場具有極高的經濟價值。更有專業網民推估，這條白蟒的價值可能高達3000萬印尼盾，折合新台幣約6萬元左右。目前影片仍持續被轉載討論，網民關注的焦點除了這條白蟒如「白娘子」般的稀有美感，其背後的商業潛力也成為話題。儘管目前尚不清楚這條蟒蛇的最終去向，但其現蹤的消息已成功在東南亞社群掀起一波「尋蛇熱」。