寒流來也想喝「買一送一」手搖飲料優惠！本文整理可不可熟成紅茶、CoCo都可、功夫茶、五桐號、一沐日、迷客夏、烏弄7大優惠，過年加碼抽刮刮樂開好運，划算買法一次整理。
可不可熟成紅茶：「買一送一」倒數3天！胭脂系列外送優惠
可不可熟成紅茶表示，Uber Eats上外送平台點得到胭脂系列「買一送一」！即日起至2月10日倒數3天，指定同品項胭脂紅茶／胭脂冷露／胭脂奶茶／胭脂歐蕾「買一送一」！優惠組數數量有限，售完為止。
CoCo都可：買一送一兩大手搖飲料！2杯99元常態優惠
CoCo都可表示，2月三大手搖飲料優惠開喝：
◾️CoCo百香雙響炮買一送一！立馬慶新年，CoCo都可2月11日周三好友日，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享百香雙響炮L第二杯0元！相當於買一送一，2杯70元、平均一杯只要35元。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，2月11日00:00開始領券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️買一送一foodpanda外送優惠！即日起至3月3日，外送平台foodpanda喝得到CoCo都可珍珠奶茶L／生椰拿鐵14oz／28茉粉角輕乳茶L「買一送一」！
◾️全台門市「2杯99元」！2月常態優惠菜單，開喝28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶／莓好雙果茶／小湯圓奶茶，全區任選「2杯99元」百元有找。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
功夫茶：買一送一！《功夫》聯名紙杯開喝
功夫茶合作九把刀改編自同名小說執導的《功夫》電影，開喝聯名紙杯。2月9日至2月13日連續5天，功夫茶「黑霸烏龍奶買一送一」優惠！提醒大家，活動限來店；每人限購2組；本優惠不得與其他優惠併用；功夫茶保有活動更改、終止及解釋權利。
五桐號：消費滿額抽扭蛋！買一送一、85折整單優惠免費送
五桐號新春推出門市扭蛋優惠活動，即日起至2月22日，到店消費滿100元，即可獲得扭蛋機會一次、滿200元扭蛋兩次（依此類推），有機會抽中：不限金額單杯買一送一／單杯不限金額免費加料／ 訂單整筆享85折優惠／訂單整筆享9折優惠／Care Bears杯套盲盒／全球獨家Care Bears發財金卡等好禮。
一沐日「椒麻奶茶」3種麻度、2種奶茶風味！
一沐日全新開喝「椒麻奶茶」爆紅！嘗試沒人開發過的感官元素「麻」，新品椒心系列，選用雙重花椒入飲，混合紅花椒的醇厚、青花椒的清香為基底，搭配熬煮蔗糖的溫潤甜感與烏龍綠奶茶的柔和茶韻。一沐日「椒麻奶茶」提供「全麻、半麻、微麻」3種麻度，奶精奶茶與鮮奶茶2種風味。
《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試喝完，推薦重口味者，可嚐鮮半麻以上「椒麻奶茶」70元，搭配奶精奶茶的風味較不易被椒麻蓋過；平時喜歡清爽路線的，則建議選微麻「椒麻鮮奶茶」90元，麻感點到為止即可。提醒大家，新品只做熱飲，麻度選擇不影響價格。
推薦一沐日到店購買或叫外送，可享「買10送1」優惠，過年多人歡聚划算開喝別錯過。
迷客夏：滿額送刮刮樂！買一送一、免費暢飲一個月開抽
迷客夏表示，即日起推出限定「Milksha 磁吸小燈箱」周邊商品，全台迷客夏單筆消費滿2杯飲品，可以85元加價購燈箱乙個（優惠可累購，數量有限，購完為止。）
購完為止。）
過年2月13日（五）至2月22日（日），凡於一般門市現場點餐、
迷點及電話外送或自取、外送平台，單筆消費滿3杯飲品可獲得「喝迷客夏 好運三重刮」好運刮刮卡1張，一次享受三重中獎機會。
◾️好禮第一彈：單杯折5元或單杯折10元。
◾️好禮第二彈：全單9折、「愛茶的牛系列指定飲品買一送一」等多項優惠好禮
優惠好禮
◾️好禮第三彈：集滿「迷」、「客」、「夏」3字即可享有「
免費暢飲一個月」，共30張紙本65元現金抵用券超值優惠。
提醒大家，刮刮卡可累贈，數量有限，送完為止；獎項優惠使用期限2月23日
至3月3日，可憑刮刮卡正本至迷客夏全台活動門市現場消費兌換。
烏弄：甘蔗新品「免費加料」優惠！
烏弄表示，開喝甘蔗系列「蔗是冬片」、「甘蔗冬露」、「蔗是檸檬」3款新品。即日起至2月13日，購買上述新品指定飲品，享「免費加料」優惠！
加料選項：珍珠、椰果、寒天、珍椰、杏仁凍。提醒大家，指定飲品免費加料至多選一項；「蔗是檸檬綠」因果酸可能造成杏仁凍分解，恕不開放加點杏仁凍；本活動僅限門市現場、電話訂購自取、Ocard線上點餐系統適用，恕不提供 Uber Eats、Foodpanda等外送平台優惠。
資料來源：可不可熟成紅茶、CoCo都可、功夫茶、五桐號、一沐日、迷客夏、烏弄
