P. LEAGUE+聯盟今（8）日針對昨日台北富邦勇士對陣新軍洋基工程的比賽中，勇士洋將古德溫（Archie Goodwin）出現的嚴重違規行為正式開出罰單。古德溫因在比賽中揮肘擊中對手，並於遭到驅逐出場後對執法裁判做出「吐口水」的不雅舉動，被聯盟處以新台幣罰款。意外發生在昨日勇士作客洋基工程主場的第四節剩餘11分02秒時，當時古德溫在進攻擺脫防守球員陳昱瑞時，出現明顯的揮肘動作擊中對方臉部，被執法裁判于容吹判一次「違反運動精神犯規（U）」。遭到判罰後，古德溫情緒顯得相當激動，持續向裁判抗議、碎念，隨即被追加一次「技術犯規（T）」。根據規則，單場累積一次U加一次T必須立即被驅逐出場。令人震驚的是，古德溫在被驅逐準備離開賽場時，情緒完全失控，竟公然朝著裁判于容的方向做出「吐口水」的極度羞辱動作，隨後憤而推開球員通道大門離場。聯盟今日審核賽事影片後認為，古德溫的行為屬於對裁判極大不敬之「不雅舉動」，嚴重破壞職籃賽場風氣與形象。聯盟聲明表示：「針對台北富邦勇士洋將古德溫對執法裁判之不雅行為，依聯盟賽事規章處以罰款新台幣1萬5仟元整，以儆效尤。」在少了一名核心得分手後，原本就陷入苦戰的富邦勇士最終以91：112慘敗，不僅本季客場6連敗尚未開胡，更讓先前苦吞8連敗的洋基工程成功拿下隊史成軍首勝。對於古德溫的暴走行徑，不少球迷在社群平台表達不滿，認為其情緒控管堪憂。這樁爭議事件也讓近期戰績不佳的勇士隊雪上加霜，球團未來是否會針對古德溫近期常因情緒不穩定影響場上表現而對內部陣容進行調整，仍有待觀察。