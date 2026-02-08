面對寒流席捲全台，發熱衣成為台灣人必備的保暖衣物，但後續若沒有按照正確的清洗步驟與保養方式，可能會讓發熱衣保暖效果大降70%。根據UNIQLO、紡織專家葉曉雲博士與洗衣業者表示，發熱衣清洗時別直接丟洗衣機，建議放入洗衣袋避免拉扯，另外洗滌時避免犯「不用熱水洗、不丟烘衣機、不用力搓洗、不使用特殊洗劑」4大原則。最後亦建議民眾發熱衣使用3年應趕緊汰換掉，挑選合身的發熱衣，才能讓保暖效能達到最大效果。
發熱衣別直接丟洗衣機！UNIQLO揭正確洗法
UNIQLO過去在官方臉書提到，發熱衣雖然為保暖衣物，但正確的洗滌方式與保養方法都會影響到保暖效果。根據UNIQLO官方表示，發熱衣手洗與機洗都適合，其中機洗建議使用弱水流，切記水溫不可超過40度。
UNIQLO進一步建議，清洗發熱衣時，建議將發熱衣裝入洗衣袋中，才不會導致洗滌時出現過度拉扯，也不可使用特殊洗劑、不可乾洗、不可烘乾，以免破壞發熱衣機能性。
發熱衣洗錯一次「保暖度大降70%」！清洗常見4大錯誤一次看
根據香港理工大學紡織及服裝學系副院長葉曉雲博士說明發熱衣原理，其是使用特殊的纖維結構，能鎖住身體散發的水蒸氣轉為熱能，藉此達到保暖效果。但過去有洗衣業者指出，發熱衣若洗錯一次，可能會讓保暖效果大降70%，以下是4大常見的發熱衣清洗錯誤行為：
🟡發熱衣清洗錯誤1：不要用熱水洗
使用熱水會破壞發熱衣原本的材質，甚至導致衣服變形，清洗發熱衣應使用攝氏30至40度的溫水，避免高溫損傷，建議民眾清洗時參考衣服上的清洗標示。
🟡發熱衣清洗錯誤2：不要丟烘衣機
台灣天氣較為潮濕，不少民眾洗完衣服後都會將衣物拿到烘衣機烘乾，但發熱衣則不適用，若將其丟入烘衣機會破壞其保暖度，建議採用自然風乾方式。
🟡發熱衣清洗錯誤3：不可過度搓揉
發熱衣材質較為特殊，倘若大力搓洗會導致纖維、塗層破壞，讓保暖效果大打折扣。
🟡發熱衣清洗錯誤4：不使用特殊洗潔精
舉凡漂白水、衣物柔軟精等都有可能破壞發熱衣結構，根據葉曉雲博士說明，若清洗發熱衣時使用柔軟精，會在纖維表面形成薄膜，阻塞吸濕孔洞，導致保暖效果大幅下降。
發熱衣也有使用期限「滿3年快換掉」！標籤如何檢查、如何挑選一覽
過去UNIQLO提到，發熱衣其實也有使用期限，一般來說發熱衣建議川滿3年就更換，才能維持良好的保暖度，倘若想查詢UNIQLO發熱衣製造日期，請先找尋衣服洗標第二行最後數字（XX-XX），其中括弧中前面第一組數字即代表衣服生產年份與季節，第1位數字「0-9」代表西元年尾號、第2位數字「1-4」則代表春夏秋冬。
以「271-408240(84-42)」為例，第二行最後數字為「84-42」，其中前面第一組數字為「84」，即代表衣服生產年份與節日，「8」代表2018年、「4」則代表春夏秋冬四季中的第四個季節冬季，也就是說該款發熱衣是2018年冬季生產。
除此之外，挑選發熱衣時請確認穿起來是否合身，如果穿上後發現鬆垮不合身，可能會影響保暖效果，選擇合身的尺寸才是正解。過去葉曉雲博士也提到，發熱衣應選擇合身、貼膚的尺寸，若衣服尺寸過大，反而會讓熱氣流失、保暖力大降。
資料來源：UNIQLO
