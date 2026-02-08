第六屆世界棒球經典賽（WBC）各國參賽名單於2月6日正式揭曉。為了奪回上屆失去的冠軍獎盃，身為地主的美國隊展現強大野心，組成了30人的超強「復仇者聯盟」。由洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge）領銜，集結了兩位現役賽揚獎得主與多位單季50轟的巨砲，目標直指自2017年以來的第二座世界冠軍。
📍2026經典賽投手陣容分析：2賽揚強投領軍、鐵牛棚星光熠熠
📍2026經典賽野手陣容分析：賈吉首度參戰 重砲＋快腿太恐怖
📍2026經典賽美國隊戰力排行：戰力排名第1的復仇者聯盟
📍2026經典賽美國隊最大遺珠：「神鱒」因保險問題無緣參賽
📍2026經典賽美國隊分析：2023年留下遺憾 最大問題是「調整進度」
📍2026經典賽美國隊30人正式名單
📍2026年WBC經典賽美國隊賽程一覽
先發輪值堪比明星賽 兩位現役賽揚獎得主領銜
美國隊本次陣容最驚人的是過去最為人詬病的投手戰力。本屆先發投手群由去年美聯與國聯的賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）坐鎮。再加上巨人隊王牌韋伯（Logan Webb）以及傳奇神獸克蕭（Clayton Kershaw），光是去年達成單季雙位數勝投的投手就高達8人。
牛棚方面同樣星光熠熠，教士隊火球男米勒（Mason Miller）與洋基隊後援大將貝德納（David Bednar）將負責守住最後防線。即便強敵如日本武士隊，面對這道由大聯盟頂尖投手組成的鋼鐵防線，打線勢必也會遇到許多難題。
重砲火力和速度兼具 賈吉、勞雷合計轟出113轟
打線部分則是美國隊一直以來最引以為傲的武器。首次參賽的隊長賈吉去年轟出53支全壘打，將與去年狂掃60轟的水手隊捕手砲勞雷（Cal Raleigh）、以及56轟巨砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）組成恐怖的重砲群。
除了長打能力，美國隊也納入了代表大聯盟未來的年輕戰力，包括溫特（Bobby Witt Jr.）、韓德森（Gunnar Henderson）及卡洛爾（Corbin Carroll）等新星，這群新生代球星不僅打擊出色，更具備頂尖的跑壘速度，讓美國隊打線具備了「重砲」與「快腿」的雙重威脅。
美媒給2026年美國隊超高評價：「有史以來最強」
隨著各國參賽名單正式揭曉，美國權威體育媒體《FOX Sports》隨即發布了參賽20支隊伍的最新「實力排行榜（Power Rankings）」，其中美國就穩居王座，緊追在後的是多明尼加以及日本。《FOX Sports》甚至直言這支美國隊是有史以來最強的一時之選：「美國隊名單中表現最差的球員，放在本屆賽事其他大多數球隊中，恐怕都會是該國的最佳球員。」
《FOX Sports》報導中指出，2023年時美國對的先發投手輪值由凱利（Merrill Kelly）、林恩（Lance Lynn）、溫萊特（Adam Wainwright）及馬丁尼茲（Nick Martinez）組成，星度略顯不足之下還是拿下亞軍。如今迎來兩大賽揚強投、以及韋伯、克蕭等傳奇名將，投手戰力直接大進化，有望成為美國隊復仇之路的最強後盾。
經典對決成絕響！「神鱒」無緣對決大谷翔平
儘管美國隊名單已經星光熠熠，還是有被球迷議論紛紛的遺珠之憾。上屆美國隊隊長、三屆美聯MVP「神鱒」楚奧特（Mike Trout）意外沒出現在30人名單上，引發巨大的討論聲浪。根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）的報導，楚奧特早在選訓過程的初期，就被認定「難以取得參賽保險」。
這類國際賽事規定，職業球員參賽必須由保險公司承保，以分擔球員在賽事期間受傷可能導致的合約損失。然而，楚奧特近年傷病纏身，在過去的五個賽季中，僅有兩年出賽超過100場。去年球季他雖出賽130場，繳出26轟、打擊率.232的成績，但長期的傷病史讓保險公司將其列為「高風險對象」。由於無法獲得保險保障，美國隊即便想選這位傳奇強打，也無法突破程序限制，最終只能無奈放手。
回顧2023年經典賽決賽，當時楚奧特在9局下半2人出局時，面對當時同樣效力天使的母隊隊友大谷翔平投出的火球與犀利sweeper，最終揮空遭到三振，成為該屆賽事的最後一名打者。當時大谷奪冠後的熱血怒吼與兩人的擁抱成了經典畫面，如今兩人卻無法經典重現。
美國2023年留下最大遺憾 看似無敵還是有漏洞
2023年經典賽美國隊的明星陣容讓他們的賽前聲勢看漲，卻在小組賽首戰即遭墨西哥重擊，慘遭曼尼西斯（Joey Meneses）單場雙響砲重挫士氣。不過在當時隊長楚奧特（Mike Trout）帶領下，搭配扮演奇兵的特納（Trea Turner），美國隊於淘汰賽階段連續展現反彈力道，先逆轉委內瑞拉，再以大比分擊敗古巴闖進決賽。可惜最終冠軍戰面對關門的日本王牌大谷翔平，未能跨越最後一道關卡，留下再度屈居亞軍的遺憾。
2026年經典賽美國預賽階段被分在B組，將與英國、墨西哥、巴西以及義大利爭奪兩張複賽門票。然而，即使強如美國隊也會出現微小的弱點。日媒報導指出，這支明星軍團唯一的懸念在於「調整進度」。
過往大聯盟球星習慣在3月下旬開季時才將狀態拉到巔峰，而經典賽決賽時間比開季早了一週。這些習慣於漫長賽季的超級球星，能否在3月上旬就進入「決戰模式」，將是美國隊能否在主場留住冠軍獎盃的關鍵。
⭐️美國隊30人完整名單⭐️
⭐️美國隊完整賽程⭐️
美國預賽階段被分在B組，將與英國、墨西哥、巴西以及義大利爭奪兩張複賽門票。
半準決賽與決賽輪（地點：邁阿密LoanDepot球場）
📍半準決賽（8強賽）：3月13日至3月14日
📍準決賽（4強賽）：3月15日至3月16日
📍決賽（冠軍賽）：3月17日
⭐️美國隊30人完整名單⭐️
|位置
|姓名
|所屬球隊
|投 / 打
|P
|Paul Skenes
|匹茲堡海盜
|右投 / 右打
|P
|Tarik Skubal
|底特律老虎
|左投 / 右打
|P
|Joe Ryan
|明尼蘇達雙城
|右投 / 右打
|P
|Clay Holmes
|紐約大都會
|右投 / 右打
|P
|Nolan McLean
|紐約大都會
|右投 / 右打
|P
|Logan Webb
|舊金山巨人
|右投 / 右打
|P
|Mason Miller
|聖地牙哥教士
|右投 / 右打
|P
|Griffin Jax
|明尼蘇達雙城
|右投 / 右打
|P
|David Bednar
|紐約洋基
|右投 / 左打
|P
|Gabe Speier
|西雅圖水手
|左投 / 左打
|P
|Clayton Kershaw
|大聯盟退役
|左投 / 左打
|P
|Brad Keller
|費城費城人
|右投 / 右打
|P
|Matthew Boyd
|芝加哥小熊
|左投 / 左打
|P
|Garrett Cleavinger
|坦帕灣光芒
|左投 / 右打
|P
|Michael Wacha
|堪薩斯市皇家
|右投 / 右打
|P
|Garrett Whitlock
|波士頓紅襪
|右投 / 右打
|C
|Cal Raleigh
|西雅圖水手
|右投 / 雙打
|C
|Will Smith
|洛杉磯道奇
|右投 / 右打
|IF
|Bobby Witt Jr.
|堪薩斯皇家
|右投 / 右打
|IF
|Gunnar Henderson
|巴爾的摩金鶯
|右投 / 左打
|IF
|Brice Turang
|密爾瓦基釀酒人
|右投 / 左打
|IF
|Ernie Clement
|多倫多藍鳥
|右投 / 右打
|IF
|Alex Bregman
|芝加哥小熊
|右投 / 右打
|IF
|Paul Goldschmidt
|自由球員
|右投 / 右打
|IF
|Bryce Harper
|費城費城人
|右投 / 左打
|OF
|Aaron Judge
|紐約洋基
|右投 / 右打
|OF
|Corbin Carroll
|亞利桑那響尾蛇
|左投 / 左打
|OF
|Pete Crow-Armstrong
|芝加哥小熊
|左投 / 左打
|OF
|Byron Buxton
|明尼蘇達雙城
|右投 / 右打
|DH
|Kyle Schwarber
|費城費城人
|右投 / 左打
美國預賽階段被分在B組，將與英國、墨西哥、巴西以及義大利爭奪兩張複賽門票。
|日期
|開賽時間
|客隊
|主隊
|比賽地點
|3/06
|09：00
|美國
|巴西
|大金球場
|3/07
|09：00
|英國
|美國
|大金球場
|3/09
|09：00
|墨西哥
|美國
|大金球場
|3/10
|10：00
|義大利
|美國
|大金球場
📍半準決賽（8強賽）：3月13日至3月14日
📍準決賽（4強賽）：3月15日至3月16日
📍決賽（冠軍賽）：3月17日
