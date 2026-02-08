我是廣告 請繼續往下閱讀

日本眾議院選舉於今（8）日登場，但此次大選受到世紀大雪影響，全日本多地積雪深厚，災情慘重，就連東京今早也降下大雪，積雪達5公分，連帶影響選舉投票率，截止至下午2時，全國投票率僅16.05%，相較上一次選舉更低，投票將在當地時間晚間8時截止，選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。根據NHK報導，眾議院選舉正在各地進行投票。根據日本總務省統計數據，截至下午2點的全國投票率為16.05%，較上一次、也就是前年的選舉低了3.07個百分點。此次第51屆眾議院選舉的投票，除了一部分地區已於7日之前提前投票外，全國在超過4萬4600個投票所同步進行。另一方面，截至6日的「期前投票（提前投票）」投票人數，約占全體選民的20%，達到2079萬多人，與前一次、前年的眾議院選舉同期相比，增加了436萬多人，顯見選民投票方式改變。此次日本眾院選舉在政權架構出現變化、新政黨成立等情況下舉行，朝野政黨的政治版圖大幅改變。選舉將爭奪小選舉區289席、比例代表176席，合計465席，共有1284人參選。值得注意的是，此次日本大選受到連日大雪影響，在遭遇歷史性大雪的青森市，仍可看到在降雪中前往投票所投票的民眾身影。青森縣青森市截至上午9時的積雪深度達到133公分，約為往年平均的兩倍，各地出現了創紀錄的大雪。作為投票所之一的青森市內一所小學，儘管下著雪，從上午開始仍有選民前來投下自己的一票。一名70多歲前來投票的男性告訴NHK，「投票所周圍積滿了雪，連路線都分不清，道路狀況也很差，來投票相當辛苦。若可以的話，希望能在沒有下雪的時候舉行選舉。」預計降雪還將持續。青森市選舉管理委員會表示，將依據積雪情況，由相關人員負責清理通往投票所的道路及停車場積雪，以確保投票不受影響。另一方面，東京都市區今晨也降下大雪，積雪一度達5公分，也引發了一連串的交通事故，東京中央區的「築地大橋」清晨發生多輛車的連環追撞事故，包括自用小客車與警車在內，8日上午4點20分左右，在中央區勝鬨的「築地大橋」上，發生了一起計程車與自用小客車相撞的事故。警方接獲通報後，開著警車趕赴現場進行事故處理，警視廳研判，可能因降雪導致視線不良或路面打滑而引發事故，將進一步調查事故的詳細情況。然而在上午5點過後，一輛自用小客車又從後方撞上正在處理事故的警車與計程車。根據警視廳表示，總共有6人被送往醫院治療。