新竹縣市近年受到新竹科技園區蓬勃發展的影響，成為全台灣最富有的縣市，縣內景點也越來越多元。而根據交通部觀光署統計，新竹縣市最強景點是擁有百年歷史的「新竹公園」，2025年11個月間湧入354萬人，而且在2026新春，還將迎來Rody跳跳馬降臨現場。
新竹最強景點擁有百年歷史！新竹公園連3年登上王座
根據交通部觀光署統計資料庫，2025年新竹縣市的觀光遊憩據點人次統計中，1至11月間「新竹公園」全年吸引354萬人次到訪，大幅甩開後方的對手們，榮登新竹最強景點，這也是新竹公園第三年拿下新竹第一名，而第二名則是「新竹漁港」，去年11月間吸引了212萬人次遊客，第三名為「內灣老街」，共有144萬人次前往遊玩，完整名單如下：
2025新竹景點觀光人次排行（統計期間1～11月）
第1名：新竹公園（354萬9729人次）
第2名：新竹南寮漁港（212萬1400人次）
第3名：內灣老街（144萬9986人次）
第4名：獅頭山風景區(新竹地區)（115萬1298人次）
第5名：六福村主題遊樂園（97萬7397人次）
第6名：北埔老街（86萬4477人次）
第7名：小叮噹科學主題樂園（40萬7437人次）
第8名：綠世界生態農場（30萬8065人次）
第9名：萬瑞森林樂園（4萬4704人次）
事實上，新竹公園別名麗池公園，位於新竹市中心的東區地處名為「枕頭山」的山丘，佔地13公頃，從日治時期開始，已經擁有100年歷史，公園內更包含台灣歷史最久的動物園「新竹動物園」，及玻璃工藝博物館、新竹孔廟以及氣象站、昆蟲館等等公共景點，成為新竹人週末單日出遊最佳選擇。
新竹公園開春就拚了！迎接超萌 RODY 跳跳馬降臨
新竹公園登上最強景點之後仍未停下腳步，為了迎接嶄新的馬年，新竹市政府推出年度指標性新春活動「2026 新竹過好年－Rody 跳跳迎新年」，找來全球知名療癒玩具「Rody 跳跳馬」，與馬年主題相互輝映，在新竹公園與周邊舉辦燈會。現場將設置 1 座主燈及 8 組 Rody 燈組，活動將於 2 月 14 日正式開幕，展期長達 23 天，並於新竹東門城、護城河及新竹公園熱鬧展出。
✨ 爸媽、情侶先筆記！新竹公園開春必玩行程推薦：
💝 新春好禮｜2/14（六）– 3/8（日） 從情人節點燈開始，漫步燈區、蒐集 RODY 限定章，完成任務就有好禮可以帶回家！
🎤 元宵晚會｜2/27（五） 超強卡司齊聚新竹，陪你用音樂與尖叫聲嗨翻元宵夜！
🍡 元宵市集｜2/27（五）– 3/1（日） 必吃美食、文創小物與親子手作體驗，感受最熱鬧的節慶氛圍。
🏮 限量 RODY 小提燈｜2/27（五）– 3/1（日） 人氣 RODY 變身元宵小提燈（限量發送），享受過年最經典的回憶。
2026 新竹過好年 - Rody 跳跳迎新年活動資訊
活動時間｜ 2/14（六）- 3/8（日）
地點｜ 新竹東門城、護城河親水公園與新竹公園
資料來源：新竹市政府
