2026年拿到年終獎金，想為家裡換一台電視，又不知道該怎麼選嗎？《NOWNEWS》一次整理電視尺寸該怎麼抉擇，LED、OLED、QLED、MiniLED面板差異，以及哪一牌電視最耐用、哪一牌電視最多人買、CP值最高，讓你挑選最符合需求的電視。
🟡本文重點摘要
📌電視尺寸怎麼選？
📌LED、OLED、QLED、MiniLED面板怎麼選？
📌玩遊戲要有什麼功能？
📌哪一牌電視最耐用？
📌哪一牌電視最多人買？
📌電視怎麼延長壽命？
📌電視怎麼清潔？
電視尺寸怎麼選？
很多人買了電視後，最後悔的事情不是買太貴，而且「買太小」，要購買電視首先要看家裡的環境，以4K畫質電視為例，如果觀賞電視的距離只有90公分，可以選擇43吋以上的電視，距離120公分以上則可選擇64吋以上電視，不過現在電視畫質清晰，就算比較近觀看畫面也不會有顆粒感，而且許多人經驗都是電視會越看越小，所以可以按照自己的需求，選擇自己覺得最適合的尺寸，以下是建議距離可選擇的電視尺寸表：
LED、OLED、QLED、MiniLED面板怎麼選？
目前電視常見面板有LED、OLED、QLED、MiniLED等規格，不同面板價格、技術也不同。
LED：就是發光二極體，利用電流通過半導體發光，壽命較長，目前許多電視都是採用LED技術，不過黑色表現不佳，背光沒辦法完全關閉，對比度比較低，價格最便宜。
OLED：有機發光二極體，因材質不同，不但可以發光還能顯示顏色，而且可以把畫素關閉，顯示出全黑畫面，不過因為是有機材質，所以會產生衰退，時間久了顏色會變，如果長時間維持同一個畫面，還可能會有永久性的影像殘留，也就是「烙印」，價格最高。
QLED：名稱中的Q是指量子點（Quantum Dot），量子點是奈米等級的半導體，可以發出純淨的色光，而且可以藉由調整量子點的大小控制光的顏色，色彩鮮豔，比OLED更耐用，不過QLED也有成本較高、穩定性不佳的問題，價格介於LED和OLED之間。
MiniLED：尺寸在100到200微米之間的LED，比傳統LED小，和LED一樣是背光模組，可以說是進階版的LED，傳統LED背光可能只有幾百顆，MiniLED可能有數千到數萬顆，可顯示更細緻的局部調光和更高的亮度，但是在黑色上的表現仍然比OLED差，價格和QLED差不多，介於LED和OLED之間。
玩遊戲要有什麼功能？
看電視除了畫質之外，如果會用來玩PS5、XBOX、SWITCH等家用遊戲主機，要選擇畫面延遲率較低的電視，像是有動態流暢技術，或是畫面刷新率要有120Hz以上。
哪一牌電視最耐用？
根據北美科技產品評測網站「RTINGS」公布的測試，不同廠牌、型號的電視，開啟1萬小時後，發現OLED電視居然比LCD電視更耐用，LCD中又以IPS的表現最差，24台機型中，就有15台故障。品牌部分，以LG和TCL電視最耐用，LG的24台OLED電視中，只有1台完全損壞，10台TCL電視只有1台在測試快結束時壞掉。
哪一牌電視最多人買？
根據市場調查機構TrendForce資料表示，2025年第三季全球市場市占率最高的電視品牌是「三星（Samsung）」，以17.2％攻占首位，第二名則是中國品牌海信（Hisense），以15.4％市占率重回全球第二，單季出貨量高達766萬台，創下同期新高。其中三星OLED及Mini LED系列在高階市場有強大競爭力，3C YouTube頻道「科技狗」實測三星S95F 4K OLED電視表示，色域、亮度都無人能敵，是他有生以來見過最棒的OLED面板，不過少了Sony在行的Adobe RGB顯示色域，LG專精的杜比視界（Dolby Vision），而「抗反光真星黑面板」的霧面面板畫質清晰，值得給讚。
而海信和TCL等中國品牌，則以低價搶攻大尺寸電視市場，在85、86吋，海信和TCL各占近4分之1。另外，TCL憑藉集團面板垂直整合優勢，拿下98吋市占率第一，100吋市場則是海信的天下，市占率過半。實際使用海信和TCL的消費者也表示CP值超高，「TCL面板技術成熟，跟三星價差卻很大，除非兩台並排比較，不然TCL高階的型號表現也是不俗」。
2025年第三季全球前5大電視品牌
1、三星：17.2％
2、海信：15.4％
3、TCL：14.9％
4、LG：11.7％
5、小米：5.1％
電視怎麼延長壽命？
LG官網則表示，正常使用情況下，液晶電視平均壽命約為5萬小時，如果每天看7小時電視，也可使用將近20年，不過錯誤的擺放方式，可能會縮短電視壽命，LG也提供正確使用電視的4方法。
擺放位置：對電器產品來說太熱或過度潮濕的位置，都會加快零件損壞，因此擺放位置除了美觀以外，也要考量溫度和濕度，另外放置除濕機也是不錯的選擇。
避免電視過熱：長時間使用液晶電視難免會有過熱的情況發生，要注意讓電視適時關閉。
避免高頻率開關電源：電源每一次的開關都會造成耗損，因此頻繁的開關電源會縮減液晶電視的壽命。
適當的清潔：電視上灰塵的堆積以及螢幕上的油污，除了影響觀看感受以外，也有可能造成電視的損害，適當的清潔可別忽略了。
電視怎麼清潔？
1、準備除塵紙、螢幕專用抹布2條、液晶螢幕專用清潔劑，先用除塵紙輕輕擦拭液晶電視，清除大部分的灰塵，避免灰塵太多刮傷螢幕。
2、把液晶螢幕專用清潔劑噴在螢幕專用抹布上，由左至右擦掉剩餘的灰塵，避免來回擦拭，導致灰塵和髒污刮傷螢幕。
3、用乾燥的螢幕專用抹布擦掉清潔劑，保持螢幕乾燥。
資料來源：RTINGS、TrendForce、科技狗、LG官網
