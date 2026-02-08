面板 優點 缺點 價格 適合對象

LED 壽命最長。 黑色表現不佳，背光沒辦法完全關閉，對比度比較低。 最低 預算有限的族群。

OLED 可發光還能顯示顏色，能把畫素關閉，有全黑畫面。 因為是有機材質，會有衰退情況，停在同一個畫面太久，會有「烙印」的情況。 最高 經常在較暗的環境觀看電視的人，追求全黑畫面的民眾。

QLED 可發出純淨的色光，且能藉由調整量子點的大小控制光的顏色，色彩鮮豔，比OLED更耐用。 黑色表現不如OLED。 中等 喜歡鮮豔色彩、客廳光線明亮的民眾。