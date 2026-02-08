2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，A組勁旅波多黎各隊自2006年首屆賽事以來從未缺席，曾在2013年、2017年連2屆奪下亞軍，在上屆賽事，波多黎各在8強不敵美國後畫下句點。本屆賽事開打前，波多黎各就因保險因素險些退賽，雖然最後確定參賽，但一口氣少了林多爾（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）及巴耶茲（Javier Baez）等球星，陣容大打折扣，但仍被多家媒體視為有8強實力。
多位球星保險因素無緣參賽 艾倫納多成最大咖球星
本屆波多黎各雖然在預賽擁有主場優勢，但包括林多爾在內的多名球員未獲得保險理賠核准，本屆缺少了林多爾、柯瑞亞這對二、遊搭檔及巴耶茲等球星。雖然這些大牌球員的加入本能讓球隊更具冠軍相，但目前的深度，被《FOX Sports》、《CBS Sports》預測至少有第6名。
波多黎各的強項在於打線，結合了成名已久的老將與展現過沉穩韌性的潛力新秀。艾倫納多（Nolan Arenado）無疑是本屆波多黎各最具星度的野手，過去曾是美國隊一員，生涯共入選10次全明星並獲得8座金手套。這位34歲的老將去年在被交易至響尾蛇隊前，繳出2成37打擊率、12支全壘打及52分打點的成績，將為波多黎各提供關鍵的領導力。
打線除了艾倫納多，還有連續2季在大聯盟達成20轟的拉莫斯（Heliot Ramos），此外，工具人羅沙里歐（Eddie Rosario）、卡斯楚（Willi Castro）也都入選其中，增加波多黎各的調度靈活性。
迪亞茲持續守護波多黎各牛棚 洋基頂級新秀羅德里奎茲受矚目
投手方面，塞斯・魯戈（Seth Lugo） 以及洋基隊頭號投手新秀艾爾默・羅德里奎茲（Elmer Rodriguez），讓波多黎各在先發輪值上依然具備一定實力。羅德里奎茲目前在《棒球美國》新秀排名第59位，也是洋基隊農場體系的第2名。去年他在高階1A、2A及3A之間合計投出2.58的防禦率，並狂飆176次三振。
至於牛棚焦點，自然會放在剛加盟道奇隊的迪亞茲（Edwin Diaz）身上，曾在2023年經典賽因髕骨韌帶撕裂受傷的迪亞茲，在2025年強勢反彈，繳出1.63防禦率、98次三振及28次救援成功，原本因保險因素無緣參賽，經過緊急協調後續被放行，本屆將繼續守護波多黎各牛棚。
⚾️2026年WBC世界棒球經典賽波多黎各30人名單：
📍投手16人：
布爾戈斯（Raymond Burgos）、克魯茲（Fernando Cruz）、德里昂（Jose De Leon）、迪亞茲（Edwin Diaz）、艾斯帕達（Jose Espada）、賈西亞（Rico Garcia）、塞斯・魯戈（Seth Lugo）、羅培茲（Jorge López）、莫蘭（Jovani Moran）、基尼奧內斯（Luis Quinones）、雷耶斯（Angel Reyes）、埃杜阿多・李維拉（Eduardo Rivera）、加布列・羅德里奎茲（Gabriel Rodriguez）、艾爾默・羅德里奎茲（Elmer Rodriguez）、里歐斯（Yacksel Rios）、維萊斯（Ricardo Velez）
📍捕手2人：
馬度納多（Martín Maldonado）、C.瓦茲奎茲（Christian Vázquez）
📍內野手5人：
艾倫納多（Nolan Arenado）、阿若尤（Edwin Arroyo）、赫爾奈茲（Darell Hernaiz）、伊曼紐·李維拉（Emmanuel Rivera）、路易士・瓦茲奎茲（Luis Vazquez）
📍外野手7人：
卡斯楚（Willi Castro）、柯提斯（Carlos Cortes）、馬修・魯戈（Matthew Lugo）、梅蘭德茲（MJ Melendez）、拉莫斯（Heliot Ramos）、羅沙里歐（Eddie Rosario）、托瑞斯（Bryan Torres）
⚾️2026年WBC世界棒球經典賽A組參賽球隊與波多黎各賽程：
🇵🇷波多黎各、🇵🇦巴拿馬、🇨🇴哥倫比亞、🇨🇺古巴、🇨🇦加拿大
|日期（台灣時間）
|時間（台灣時間）
|客隊
|主隊
|3月7日
|07：00
|🇵🇷波多黎各
|🇨🇴哥倫比亞
|3月8日
|07：00
|🇵🇦巴拿馬
|🇵🇷波多黎各
|3月10日
|07：00
|🇨🇺古巴
|🇵🇷波多黎各
|3月11日
|07：00
|🇨🇦加拿大
|🇵🇷波多黎各
