50嵐神級手搖飲料悄悄回歸！粉絲發現50嵐奶蓋「瑪奇朵」回來了，今年變身「四季奶青瑪奇朵」，被大讚是2026年喝到最好喝的奶茶，釣出內行人推薦「加珍珠超讚」；目前衝上50嵐北部店長推薦菜單第三名，雖然南部喝不到、不是咖啡，已有店員忍不住在Threads抱怨：「奶精用量很大要一直補，奶霜打到心累」，小編還忍不住出聲安慰，但手搖飲料控可是都嗨了。

50嵐瑪奇朵回來了！不是咖啡　甜奶蓋傳奇揭曉

50嵐神級手搖飲料「瑪奇朵」奶蓋系列悄悄回歸！有粉絲發現50嵐北部竟然買得到「瑪奇朵」，過去最經典是喝「紅茶瑪奇朵」；今年變身成「四季奶青瑪奇朵」偷偷上架了。

已有頭香粉絲搶先朝聖，大讚「四季奶青瑪奇朵」是2026年喝到最好喝的奶茶！掀起廣大網友熱論，激動表示「我最愛的瑪奇朵🥹終於重出江湖」、「瑪奇朵回來了嗎🥹太感動」、「超好喝感謝推薦」。

▲50嵐也有奶蓋手搖飲料開喝「瑪奇朵系列」，過去紅茶瑪奇朵最經典，今年默默開賣「四季奶青瑪奇朵」。（圖／翻攝自50嵐中區FB）
最多人推薦喝「無糖！因為奶蓋有甜度，」還釣出Threads上內行網友推薦「加珍珠超讚」，掀起超多人討論。

事實上，鐵粉都知道，50嵐的奶蓋飲料要點「瑪奇朵系列」；雖然叫瑪奇朵、但可不是咖啡喔，50嵐小編曾現身Threads說明：「就是市面上的奶蓋 茶上面有層鮮奶油 是甜的」。

50嵐「瑪奇朵」衝上北部店長推薦菜單第三名！南部喝不到

50嵐「四季奶青瑪奇朵」其實早就受到重視，目前衝上北部店長推薦菜單第三名，僅次於永遠的第一名「1號 四季春珍波椰」、及珍珠奶綠；被列在波霸奶茶前面。

目前網友回報，除了北部，南部仍是停售、僅嘉義有販售；北部的朋友，要喝快把握。

50嵐「四季奶青瑪奇朵」爆紅！店員做到心累

現在50嵐「四季奶青瑪奇朵」默默爆紅，有店員忍不住在Threads抱怨：「先謝謝推薦奶青瑪奇朵的人，為我們五十嵐增加許多業績以及麻煩」，透露「奶精用量很大要一直補，瑪奇朵的奶霜打一次至少5-10分鐘更麻煩，心累」，無奈表示：「但我自己喝無糖是真的不錯喝啦嘻嘻，但不喜歡泡！」

讓50嵐小編忍不住現身安慰：「現在每天上班除了打奶霜還是打奶霜( •̅_•̅ )」。

分享50嵐店員推薦「瑪奇朵」3大喝法：

1、打開飲料封膜，直接就口喝，能喝得到奶蓋超香濃。

2、拿到飲料整杯搖勻！變成「奶茶」。

3、搭配「免費加料」！選擇珍珠或波霸，秒變「珍珠奶茶」。

資料來源：50嵐羅意瑾Threads

