中央氣象署今（8）日下午針對21縣市發布「低溫特報」，寒流南下，今晚至明（9）日清晨，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

⚠️低溫特報
📍影響時間：08日下午至09日上午
🟠橙色燈號1（平地低溫6度以下）：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
🟠橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、連江縣
🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣

▲中央氣象署今（8）日下午針對21縣市發布「低溫特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

資料來源：中央氣象署

