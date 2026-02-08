經典賽自2006年開辦以來，至今剛好走過20個年頭，說起賽會上史上最強投手，不少人都會將票投給「平成怪物」松坂大輔。他生涯2006 年、2009年2度參賽，皆率領日本隊奪得冠軍，且獲選為該屆賽會MVP，並以跨屆6場登板、豪奪6勝成績，成為WBC歷史上著名的「為經典賽而生的男人」。
松坂大輔預賽血洗中華隊 更率領日本奪冠
1999年頂著史上最強投手名號，進入日職琦玉西武獅的松坂大輔，在首屆2006年經典賽開打前，就已經是日職當之無愧的最強王牌，1座澤村賞、3次勝投王、4次三振王、2次防禦率王與5次明星賽，首屆經典賽代表日本，預賽14 :3慘電中華隊，就是由松坂大輔主投。
松坂大輔後續於冠軍賽上面對古巴，先發繳出4局僅失1分好投，率領日本捧起第一屆世界棒球經典賽冠軍金盃，該屆經典賽登板3場、主投13局全數奪勝，防禦率僅1.38。
松坂大輔連2屆打WBC 生涯6戰6勝成唯一王者
2009年經典賽，松坂大輔當時已是波士頓紅襪大聯盟投手，仍率隊征戰經典賽，總計先發3場、主投14.2局送出13K僅失4分，防禦率2.45，且再度3戰全勝，連2屆獲選為經典賽最有價值球員，跨屆6場先發、6次勝投以及23次三振的成績，至今仍是WBC投手紀錄保持人。
世界棒球網（World Baseball Network，WBN）日前也曾公布「世界棒球經典賽（WBC）史上最偉大10大球員」排行榜，回顧自2006年首屆WBC以來，橫跨2006、2009、2013與2017年四屆賽事中，對國家隊影響力與成績最具代表性的球星。其中，日本精神領袖鈴木一朗排名第3，至於榜首，就是由傳奇投手松坂大輔榮獲，他也被評為WBC史上最具代表性的球員。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1999年頂著史上最強投手名號，進入日職琦玉西武獅的松坂大輔，在首屆2006年經典賽開打前，就已經是日職當之無愧的最強王牌，1座澤村賞、3次勝投王、4次三振王、2次防禦率王與5次明星賽，首屆經典賽代表日本，預賽14 :3慘電中華隊，就是由松坂大輔主投。
松坂大輔後續於冠軍賽上面對古巴，先發繳出4局僅失1分好投，率領日本捧起第一屆世界棒球經典賽冠軍金盃，該屆經典賽登板3場、主投13局全數奪勝，防禦率僅1.38。
松坂大輔連2屆打WBC 生涯6戰6勝成唯一王者
2009年經典賽，松坂大輔當時已是波士頓紅襪大聯盟投手，仍率隊征戰經典賽，總計先發3場、主投14.2局送出13K僅失4分，防禦率2.45，且再度3戰全勝，連2屆獲選為經典賽最有價值球員，跨屆6場先發、6次勝投以及23次三振的成績，至今仍是WBC投手紀錄保持人。
世界棒球網（World Baseball Network，WBN）日前也曾公布「世界棒球經典賽（WBC）史上最偉大10大球員」排行榜，回顧自2006年首屆WBC以來，橫跨2006、2009、2013與2017年四屆賽事中，對國家隊影響力與成績最具代表性的球星。其中，日本精神領袖鈴木一朗排名第3，至於榜首，就是由傳奇投手松坂大輔榮獲，他也被評為WBC史上最具代表性的球員。
更多「2026經典賽」相關新聞。