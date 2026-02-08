我是廣告 請繼續往下閱讀

由9名選手（男3、女6，含1位候補）出征，成為自1988年卡加利冬奧以來最大規模代表團。選手項目涵蓋男子花式滑冰、女子競速滑冰、男女阿爾卑斯式滑雪、男女越野滑雪、女子單人與雙人雪車

▲科爾蒂納冬季奧運會正式揭幕，我國代表團依照字母「T」排序，於第81順位進場。(圖/奧會提供)

項目 男子 女子 阿爾卑斯式滑雪 1人 1人 越野滑雪 1人 1人 花式滑冰 1人 - 競速滑冰 - 1人 單人雪車 - 1人 雙人雪車 - 2人（含候補）

科爾蒂納冬季奧運會正式揭幕，本屆冬奧共設116項競賽項目，我國代表團在滑雪、雪車與滑冰三大運動中取得8項參賽資格，我國代表團由中華奧會主席蔡家福擔任團長，總領隊為林廷芳。駐義大利代表蔡允中大使、米蘭辦事處林讚南處長也出席開幕式，為中華健兒加油打氣。本屆冬奧開幕式以「和諧」為主題，於米蘭、科爾蒂納、利維尼奧與普雷達佐四地同步舉行。代表團共有8名選手與9位隊職員、共17人參與開幕。米蘭主場聖西羅球場由李宇翔與中華奧會副主席張煥禎率隊進場，科爾蒂納分場則由林欣蓉領軍，展現整體團隊風采。林欣蓉自2022年北京冬奧後再度參賽，首次擔任掌旗官，她開心表示：「比四年前更開心，當時因為疫情錯過開幕，這次能站上舞台、與隊友們一起揮舞會旗，是難忘的時刻。」她也感謝運動部與中華奧會給予機會，將以平常心迎戰接下來的雪車賽事。年僅18歲的男子花式滑冰選手李宇翔則是首次踏上冬奧舞台，他形容擔任掌旗官如夢似幻，「這是一段不真實又真實的體驗，我會全力以赴爭取晉級機會，回應這份榮耀。」2026米蘭冬奧首創多城市同步舉辦與連線開幕的形式，呈現人與人、城與城的連結，呼應本屆主題「和諧」（Harmony）。賽會口號「IT’s Your Vibe」中，「IT」代表義大利（Italy）與冬奧（Italian Team），強調賽會屬於每一位參與者的獨特舞台。