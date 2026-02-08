我是廣告 請繼續往下閱讀

財運領頭羊 3大生肖「福祿星發動」最旺財

最佳投注時辰 鎖定「納財吉時」

五鬼運財方「東北方」 3幸運色加持

連續29期頭獎摃龜的威力彩，週一2月9日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看11.5億元，若1注獨得，將是第5屆第2高頭獎。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，開獎日不僅是「月建日」，同時還是「偏財祿星」照拂的旺財吉日，3大生肖「福祿星發動」最旺財，想接引天地財氣，務必把握黃金3時段，去買彩券時可搭配旺財幸運色鵝黃色、紅色、咖啡色，更可攜帶隨身開運物。陶文表示，2026年丙午火馬年開春財氣驚人，威力彩頭獎累積已達11.5億元。開獎日2月9日適逢農曆12月22日，在易經日辰中為「甲寅」日。這是一個非常特殊的日子，不僅是「月建日」，同時還是「偏財祿星」照拂的旺財吉日，對於想在馬年一舉實現財富自由的朋友來說，這一天是不可多得的「求財關鍵點」。他更透露，這天3大生肖「福祿星發動」最旺財，其中生肖虎（本命月、本命日），2月9日週一是「甲寅」日，屬虎的朋友正逢「本命日」，加上祿神吉星照拂，氣場與日辰完美契合。建議憑「直覺」選號，第一眼看到的數字可能就是財富密碼。另外，生肖豬（六合助運、財祿豐盛），「寅亥六合」代表偏財源貴人引財，屬豬的朋友週一偏財運強勁。若能與屬虎或屬馬的朋友合資投注，更能發揮「集資轉運」的效果。至於生肖狗（三合聚財、財庫穩固），週一與日辰形成「寅戌拱局」，財運磁場十分穩定。在立春過後，屬狗者的財富動能開始回升，2月9日下午是出手的最佳時機。至於2月9日想接引天地財氣，務必把握黃金時段。陶文指出，上午9時至11時（己巳時），為「偏財源吉星」與「財祿星」共舞，大利求取意外之財，建議在上班途中、或是晨間空檔前往投注，幸運方位為正南方、東南方與正西方。中午11時至下午1時（庚午時），此時為「三合旺財時」，雖然是「正財源」和正財祿」併臨時，卻出現穩穩賺錢的磁場。幸運方位為正北方、東北方與東南方。而下午1時至3時（辛未時），此時為「財星入庫」時，且五行中「土金相生」的氣場最旺，最有利於財庫的充盈。週一的財氣出口位於「東北方」，陶文建議，前往投注站前，先從家裡或辦公室向東北方行走約108步，再前往以上時辰幸運方位的投注站購買。由於旺財幸運色為鵝黃色、紅色、咖啡色，2026年丙午年屬「火」，而甲寅日屬「木」。為了轉化木氣為財祿之氣，建議配戴紅色系或土色的飾品（木生火，火生土），幫助將強旺的能量化為實質財富。另外，他也教大家可以帶隨身開運物，用一張黃色的小字條，用黑筆書寫「財源廣進」，並壓上拇指印，象徵「財根穩固」，放進紅包袋，再放入皮夾內。