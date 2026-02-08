我是廣告 請繼續往下閱讀

▲善導寺捷運站男廁內遭縱火後一片慘狀，馬桶被燒毀、紙巾架掉落。（圖／翻攝畫面）

台北捷運大安森林公園站、善導寺站今（8）日接連傳出火警，站內男廁一名72歲曾姓男子焚燒稻草，所幸2起火警均未釀成傷亡。警方下午循線逮捕涉案曾男；據了解，曾翁擁有台大外文系及留學日本高學歷，也是國內知名的圍棋書籍翻譯作者，他供稱自己是台中市神岡區大夫第自辦重劃自救會會長，縱火目的就是為了吸引媒體注意並向政府陳情，身上也搜出一封陳情信，至於詳細犯案動機仍在釐清中。台北市警方及消防局指出，首起火警發生於上午11時53分，地點位於大安區捷運大安森林公園站。火災現場為車站地下1樓（B1）靠近2號出口處的男廁，初步發現為內部雜物起火燃燒，燃燒面積約0.5平方公尺。消防局獲報後不敢掉以輕心，立即出動消防車7輛、救護車1輛及19名救災人員抵達現場，於12時2分迅速控制並撲滅火勢。回顧整起案件，曾男從台中北上犯案，他到台北後，在11時53分左右，大安森林公園站內男廁用打火機燃燒稻草，沒想到卻換裝逃跑，在13時59分時又傳出捷運善導寺站男廁起火，還好站內及消防人員及時趕到現場，沒有造成人員傷亡，目前已將曾男帶回偵辦。警方調查，曾嫌當日上午8時59分先於豐原火車站搭乘火車北上至台北車站，隨後轉乘捷運前往大安森林公園站，於1號出口男廁內縱火。犯案後，曾嫌於11時46分搭乘公車返回台北車站，再徒步至台鐵大樓放置4封陳情信，隨後前往西門町換裝企圖躲避追緝，再搭乘捷運至善導寺站，於1號出口旁男廁內再次縱火。警方表示，曾嫌犯案動線刻意迂迴，並多次轉換交通工具與衣著，試圖混淆警方視線，但仍遭警方透過即時通報與線上警力迅速攔查到案，初步研判其犯案動機疑似為吸引媒體關注、提高曝光度，詳細動機仍待進一步釐清。