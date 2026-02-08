又有台灣男子在菲律賓被逮！菲律賓移民局於週六表示，一名在台灣曾涉及竊盜案件而被通緝的33歲台灣簡姓男子遭逮捕，目前正面臨遣返程序。
根據菲律賓媒體《詢問者報》(Inquirer)報導，菲律賓移民局說明，33 歲的Chien Wen-Chieh於今年 1 月 28 日在帕賽市的羅哈斯大道（Roxas Boulevard）遭到逮捕。移民局指出，此次逮捕是依據台灣苗栗地檢署於 2023 年 8 月 31 日針對男子涉竊盜罪所核發的逮捕令執行。
菲律賓移民局在聲明中表示，簡男是在接獲台灣方面的正式通報、確認其為在逃司法通緝犯後，依照合法簽發的任務命令加以逮捕。菲律賓移民局補充說明，簡男落網後，已被移送至於移民局看守所，並同步進行遣返相關程序。
此外，移民局也將簡男列為「不受歡迎外國人」，因資料庫查核顯示，他於 2023 年以短期訪客身分入境菲律賓後，未依法辦理簽證延長或轉換簽證的手續。
據駐菲代表處統計，2025年起與菲律賓執法單位共同逮捕22名台灣籍通緝犯，在今年一月，遣返17名涉嫌從事網路詐騙的台籍嫌犯經菲律賓法院審理結案後，被執行遣送程序，由刑事警察局、移民署人員與菲律賓移民局探員共同押解返台。
