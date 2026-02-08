第六屆世界棒球經典賽（WBC）各國名單於日前正式揭曉。曾兩度殺入準決賽、被視為歐陸強權的荷蘭隊，本屆由剛入選美國棒球名人堂、擁有10座金手套的傳奇名將瓊斯（Andruw Jones）首度執掌兵符。面對核心球員老齡化的挑戰，這支結合加勒比海火力的「風車軍團」正全面加速世代交替，誓言重返睽違兩屆的四強舞台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要

📍2026經典賽荷蘭隊最大亮點：名人堂教頭領軍、執教自家兒子
📍2026經典賽荷蘭隊戰力排行：戰力排名第11　投手深度成最大缺點
📍2026經典賽荷蘭隊投打戰力分析：五朝元老簡森領軍　新生代火球兄弟首入選
📍2026經典賽荷蘭隊30人正式名單
📍2026年WBC經典賽荷蘭隊賽程一覽

名人堂教頭領軍　瓊斯從「守護神」變「主帥」

荷蘭隊本次最大的焦點無疑是總教練瓊斯。這位傳奇外野手，曾以球員身分參與2006、2013年經典賽，並在2017、2023年擔任首席教練，對荷蘭國家隊體系極為熟悉。本屆他首度轉任總教練，如何調度跨足大聯盟與歐陸聯賽的混血軍團，將是荷蘭隊能否突圍的關鍵。

在確定接下總教練重擔後，瓊斯曾感性表示：「能帶領荷蘭隊是極大的榮幸，我很期待組成一支出色的隊伍。」值得一提的是，瓊斯本屆賽事將親自指導自己的兒子，也就是2022年選秀榜眼德魯·瓊斯（Druw Jones）。儘管德魯近年在小聯盟的發展略顯緩慢，2025年球季在High A繳出.255的打擊率，但驚人的天賦與防守潛力，依然是本屆賽事最受矚目的新秀之一。

▲曾效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞特蘭大勇士隊與日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊的傳奇外野手Andruw Jones，將於2026年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）中，擔任荷蘭國家代表隊總教練。（圖／WBC官方X）
▲曾效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞特蘭大勇士隊與日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊的傳奇外野手Andruw Jones，將於2026年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）中，擔任荷蘭國家代表隊總教練。（圖／WBC官方X）

昔日「古巴剋星」陷硬仗　投手深度成晉級關鍵

荷蘭隊在經典賽歷史上戰績輝煌，曾數度扮演「巨人殺手」，兩度擊敗傳統強權古巴並擊敗奪冠熱門多明尼加。然而，上屆在台中洲際球場的小組賽中，荷蘭隊因敗給中華隊與義大利，最終在失分率計算下慘遭淘汰，寫下相隔三屆再度於小組賽打包回家的遺憾。

本屆荷蘭隊被分在D組，同組對手包括世界強權委內瑞拉、多明尼加，以及以色列與尼加拉瓜。這組包含委、多兩大強權的「死亡之組」，對荷蘭隊的投手深度將是極大考驗。隨著各國參賽名單正式揭曉，美國權威體育媒體《FOX Sports》隨即發布了參賽20支隊伍的最新「實力排行榜（Power Rankings）」，其中荷蘭位居第11名。《FOX Sports》同樣認為儘管在進攻火力上有許多大聯盟球星，不過「投手戰力」恐會在國際賽場遇到挑戰。

▲上屆在台中洲際球場的小組賽中，荷蘭隊因敗給中華隊與義大利，最終在失分率計算下慘遭淘汰，寫下相隔三屆再度於小組賽打包回家的遺憾。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲上屆在台中洲際球場的小組賽中，荷蘭隊因敗給中華隊與義大利，最終在失分率計算下慘遭淘汰，寫下相隔三屆再度於小組賽打包回家的遺憾。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）

五朝元老簡森領軍　柏格茲、阿爾比斯構築黃金內野

儘管有不少新星加入，荷蘭隊的戰力核心依然由資深名將主導。即將迎來個人第5次經典賽的38歲守護神簡森（Kenley Jansen），本季剛以一年1100萬美元合約加盟底特律老虎，身為2009年擊敗多明尼加的一員，他的經驗將是荷蘭牛棚的定海神針。

野手部分，由教士隊柏格茲（Xander Bogaerts）與首度參賽的勇士隊二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）坐鎮。阿爾比斯希望能找回單季33轟的重砲身手，一雪過去兩年的低迷。外野則有紅襪隊頂尖防守新星瑞法拉（Ceddanne Rafaela）巡弋，搭配去年表現回春的普洛法（Jurickson Profar），攻守陣容極為平衡。

▲野手部分，由教士隊柏格茲（Xander Bogaerts）與首度參賽的勇士隊二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）坐鎮。（圖／美聯社／達志影像）
▲野手部分，由教士隊柏格茲（Xander Bogaerts）與首度參賽的勇士隊二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）坐鎮。（圖／美聯社／達志影像）

潛力新星出線！百哩火球男凱利兄弟檔

除了大聯盟球星，荷蘭隊的投手群也迎來了令人期待的新面孔。海盜隊右投凱利（Antwone Kelly）在去年成功進行體態改造後，球速穩定觸及100英里，成為隊內評價最高的投手新秀。值得一提的是，他的兄弟、響尾蛇隊新秀傑托尼·凱利（Jaitoine Kelly）也同步入選，這對火球兄弟檔被外媒視為荷蘭隊本屆的秘密武器。

回顧荷蘭隊史最大亮點！兩度擊沉多明尼加　首場無安打神蹟

荷蘭隊在經典賽歷史上一直是不可忽視的中堅力量，隊史最輝煌時刻莫過於2013、2017連兩屆奪下第四名。其中2009年預賽兩度擊敗擁有歐提茲（David Ortiz）等巨星坐鎮的多明尼加，至今仍是經典賽史上最大的爆冷奇蹟之一。

此外，荷蘭隊馬提斯（Shairon Martis）曾在2006年對戰巴拿馬時，投出經典賽史上第一場「無安打比賽」，這項紀錄直到2023年才被波多黎各接力完成。

▲荷蘭在2009年預賽兩度擊敗擁有歐提茲（David Ortiz）等巨星坐鎮的多明尼加，至今仍是經典賽史上最大的爆冷奇蹟之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲荷蘭在2009年預賽兩度擊敗擁有歐提茲（David Ortiz）等巨星坐鎮的多明尼加，至今仍是經典賽史上最大的爆冷奇蹟之一。（圖／美聯社／達志影像）
⭐️荷蘭歷屆戰績⭐️

屆數 年度 最終名次
第1屆 2006 第11名
第2屆 2009 第7名
第3屆 2013 第4名
第4屆 2017 第4名
第5屆 2023 第12名
⭐️2026荷蘭30人完整名單⭐️

位置 姓名 所屬／備註
P Jamdrick Cornelia
P Jaydenn Estanista 費城人 2A
P Wendell Floranus
P Arij Fransen 紅人 2A
P Lars Huijer
P Kenley Jansen 老虎
P Antwone Kelly 海盜 2A
P Jaitoine Kelly 響尾蛇 新人聯盟
P Kevin Kelly
P Shairon Martis
P Eric Mendez
P Ryjeteri Merite
P Justin Morales
P Shawndrick Oduber 道奇 新人聯盟
P Juan Carlos Sulbaran
P Derek West
P Dylan Wilson 水手 新人聯盟
C Hendrick Clementina
C Chadwick Tromp 勇士
IF Ozzie Albies 勇士
IF Xander Bogaerts 教士
IF Ray-Patrick Didder
IF Didi Gregorius
IF Juremi Profar
IF Ceddanne Rafaela 紅襪
IF Sharlon Schoop
IF Delano Selsassa
OF Dayson Croes 巨人 3A
OF Druw Jones 響尾蛇 1A
OF Jurickson Profar 勇士
⭐️荷蘭完整賽程一次看⭐️ 

荷蘭預賽階段被分在D組，將與委內瑞拉、多明尼加，以及以色列與尼加拉瓜爭奪2張複賽門票。

日期 開賽時間 客隊 主隊
3/06 01:00 荷蘭 委內瑞拉
3/07 01:00 尼加拉瓜 荷蘭
3/08 01:00 荷蘭 多明尼加
3/10 08:00 以色列 荷蘭
📍半準決賽（8強賽）：3月13日至3月14日
📍準決賽（4強賽）：3月15日至3月16日
📍決賽（冠軍賽）：3月17日 

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽／松坂大輔為WBC而生！6戰6勝唯一王者　受封史上最強投手

經典賽波多黎各分析／明星二游因保險無緣參賽！仍被看好晉級8強

經典賽美國戰力分析／投打戰力、最大遺珠、完整賽程　外媒這樣看

經典賽以色列分析／2大聯盟球員壓陣！農場潛力多　死亡組拚突圍