第六屆世界棒球經典賽（WBC）各國名單於日前正式揭曉。曾兩度殺入準決賽、被視為歐陸強權的荷蘭隊，本屆由剛入選美國棒球名人堂、擁有10座金手套的傳奇名將瓊斯（Andruw Jones）首度執掌兵符。面對核心球員老齡化的挑戰，這支結合加勒比海火力的「風車軍團」正全面加速世代交替，誓言重返睽違兩屆的四強舞台。
名人堂教頭領軍 瓊斯從「守護神」變「主帥」
荷蘭隊本次最大的焦點無疑是總教練瓊斯。這位傳奇外野手，曾以球員身分參與2006、2013年經典賽，並在2017、2023年擔任首席教練，對荷蘭國家隊體系極為熟悉。本屆他首度轉任總教練，如何調度跨足大聯盟與歐陸聯賽的混血軍團，將是荷蘭隊能否突圍的關鍵。
在確定接下總教練重擔後，瓊斯曾感性表示：「能帶領荷蘭隊是極大的榮幸，我很期待組成一支出色的隊伍。」值得一提的是，瓊斯本屆賽事將親自指導自己的兒子，也就是2022年選秀榜眼德魯·瓊斯（Druw Jones）。儘管德魯近年在小聯盟的發展略顯緩慢，2025年球季在High A繳出.255的打擊率，但驚人的天賦與防守潛力，依然是本屆賽事最受矚目的新秀之一。
本屆荷蘭隊被分在D組，同組對手包括世界強權委內瑞拉、多明尼加，以及以色列與尼加拉瓜。這組包含委、多兩大強權的「死亡之組」，對荷蘭隊的投手深度將是極大考驗。隨著各國參賽名單正式揭曉，美國權威體育媒體《FOX Sports》隨即發布了參賽20支隊伍的最新「實力排行榜（Power Rankings）」，其中荷蘭位居第11名。《FOX Sports》同樣認為儘管在進攻火力上有許多大聯盟球星，不過「投手戰力」恐會在國際賽場遇到挑戰。
野手部分，由教士隊柏格茲（Xander Bogaerts）與首度參賽的勇士隊二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）坐鎮。阿爾比斯希望能找回單季33轟的重砲身手，一雪過去兩年的低迷。外野則有紅襪隊頂尖防守新星瑞法拉（Ceddanne Rafaela）巡弋，搭配去年表現回春的普洛法（Jurickson Profar），攻守陣容極為平衡。
此外，荷蘭隊馬提斯（Shairon Martis）曾在2006年對戰巴拿馬時，投出經典賽史上第一場「無安打比賽」，這項紀錄直到2023年才被波多黎各接力完成。
⭐️荷蘭歷屆戰績⭐️
⭐️2026荷蘭30人完整名單⭐️
⭐️荷蘭完整賽程一次看⭐️
荷蘭預賽階段被分在D組，將與委內瑞拉、多明尼加，以及以色列與尼加拉瓜爭奪2張複賽門票。
📍半準決賽（8強賽）：3月13日至3月14日
📍準決賽（4強賽）：3月15日至3月16日
📍決賽（冠軍賽）：3月17日
昔日「古巴剋星」陷硬仗 投手深度成晉級關鍵荷蘭隊在經典賽歷史上戰績輝煌，曾數度扮演「巨人殺手」，兩度擊敗傳統強權古巴並擊敗奪冠熱門多明尼加。然而，上屆在台中洲際球場的小組賽中，荷蘭隊因敗給中華隊與義大利，最終在失分率計算下慘遭淘汰，寫下相隔三屆再度於小組賽打包回家的遺憾。
五朝元老簡森領軍 柏格茲、阿爾比斯構築黃金內野儘管有不少新星加入，荷蘭隊的戰力核心依然由資深名將主導。即將迎來個人第5次經典賽的38歲守護神簡森（Kenley Jansen），本季剛以一年1100萬美元合約加盟底特律老虎，身為2009年擊敗多明尼加的一員，他的經驗將是荷蘭牛棚的定海神針。
野手部分，由教士隊柏格茲（Xander Bogaerts）與首度參賽的勇士隊二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）坐鎮。阿爾比斯希望能找回單季33轟的重砲身手，一雪過去兩年的低迷。外野則有紅襪隊頂尖防守新星瑞法拉（Ceddanne Rafaela）巡弋，搭配去年表現回春的普洛法（Jurickson Profar），攻守陣容極為平衡。
潛力新星出線！百哩火球男凱利兄弟檔除了大聯盟球星，荷蘭隊的投手群也迎來了令人期待的新面孔。海盜隊右投凱利（Antwone Kelly）在去年成功進行體態改造後，球速穩定觸及100英里，成為隊內評價最高的投手新秀。值得一提的是，他的兄弟、響尾蛇隊新秀傑托尼·凱利（Jaitoine Kelly）也同步入選，這對火球兄弟檔被外媒視為荷蘭隊本屆的秘密武器。
回顧荷蘭隊史最大亮點！兩度擊沉多明尼加 首場無安打神蹟荷蘭隊在經典賽歷史上一直是不可忽視的中堅力量，隊史最輝煌時刻莫過於2013、2017連兩屆奪下第四名。其中2009年預賽兩度擊敗擁有歐提茲（David Ortiz）等巨星坐鎮的多明尼加，至今仍是經典賽史上最大的爆冷奇蹟之一。
此外，荷蘭隊馬提斯（Shairon Martis）曾在2006年對戰巴拿馬時，投出經典賽史上第一場「無安打比賽」，這項紀錄直到2023年才被波多黎各接力完成。
|屆數
|年度
|最終名次
|第1屆
|2006
|第11名
|第2屆
|2009
|第7名
|第3屆
|2013
|第4名
|第4屆
|2017
|第4名
|第5屆
|2023
|第12名
|位置
|姓名
|所屬／備註
|P
|Jamdrick Cornelia
|—
|P
|Jaydenn Estanista
|費城人 2A
|P
|Wendell Floranus
|—
|P
|Arij Fransen
|紅人 2A
|P
|Lars Huijer
|—
|P
|Kenley Jansen
|老虎
|P
|Antwone Kelly
|海盜 2A
|P
|Jaitoine Kelly
|響尾蛇 新人聯盟
|P
|Kevin Kelly
|—
|P
|Shairon Martis
|—
|P
|Eric Mendez
|—
|P
|Ryjeteri Merite
|—
|P
|Justin Morales
|—
|P
|Shawndrick Oduber
|道奇 新人聯盟
|P
|Juan Carlos Sulbaran
|—
|P
|Derek West
|—
|P
|Dylan Wilson
|水手 新人聯盟
|C
|Hendrick Clementina
|—
|C
|Chadwick Tromp
|勇士
|IF
|Ozzie Albies
|勇士
|IF
|Xander Bogaerts
|教士
|IF
|Ray-Patrick Didder
|—
|IF
|Didi Gregorius
|—
|IF
|Juremi Profar
|—
|IF
|Ceddanne Rafaela
|紅襪
|IF
|Sharlon Schoop
|—
|IF
|Delano Selsassa
|—
|OF
|Dayson Croes
|巨人 3A
|OF
|Druw Jones
|響尾蛇 1A
|OF
|Jurickson Profar
|勇士
荷蘭預賽階段被分在D組，將與委內瑞拉、多明尼加，以及以色列與尼加拉瓜爭奪2張複賽門票。
|日期
|開賽時間
|客隊
|主隊
|3/06
|01:00
|荷蘭
|委內瑞拉
|3/07
|01:00
|尼加拉瓜
|荷蘭
|3/08
|01:00
|荷蘭
|多明尼加
|3/10
|08:00
|以色列
|荷蘭
