我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐尼爾公開點名看好馬刺能在西區決賽擊敗雷霆，引發熱議。這番預言不只挑戰衛冕軍地位，也再次點燃「年輕球隊能否扛住季後賽壓力」的討論。（圖／美聯社／達志影像）

▲丹佛金塊被視為西區最大變數。只要約基奇與穆雷保持健康，經驗與戰術成熟度仍可能成為年輕強權雷霆、馬刺在季後賽路上最難跨越的一道高牆。（圖／美聯社／達志影像）

美國TNT電視知名球評Shaq O’Neal為NBA西區季後賽前景做出預測，他談到本季勢如破竹馬刺，「我認為馬刺會在西區決賽擊敗雷霆」。雷霆是NBA衛冕軍，雷霆目前戰績40勝13敗西區第一(也是聯盟第一)，馬刺36勝16敗西區第二。馬刺今年在40歲菜鳥教練Mitch Johnson執教下有飛躍成長，防守效率聯盟第三，224公分長人Victor Wembanyama展現超凡防守和影響力，幫助馬刺打出精英防守表現。進攻效率聯盟第10，馬刺陣容深度傲人，天賦一流，更重要是核心主力輪換非常年輕，馬刺上限非常高。聯盟最年輕球隊雷霆上季成功奪冠，例行賽打出68勝戰績聯盟第一，已經改寫季後賽經驗法則和年輕需要時間累積進化概念。馬刺同樣聯盟前五年輕球隊，經過兩季磨合、調整、成長，今年馬刺已經打出成熟充滿韌性球風。Shaq O’Neal看好雷霆不是沒有原因，Victor Wembanyama已經成為聯盟最佳防守球員最熱門，他的防守腹地和協防、對位範圍超乎想像，接近改變籃球傳統，馬刺正在打出精英防守強度和團隊，這也是Shaq O’Neal大膽看好馬刺可以在西區決賽擊敗雷霆關鍵。如果今年西區決賽真的是聯盟兩支前五年輕球隊對決，NBA和所有季後賽經驗法則都要被改寫。我的看法不同，雷霆和馬刺大概只有一隊能打進西區決賽，甚至兩隊都會中途落馬。西區形勢太特別，老辣的金塊只要Nikola Jokic+Jamal Murray都很健康，雷霆和馬刺都很難闖過金塊這一關。火箭儘管備受質疑，Kevin Durant去年夏天被交易到火箭，為火箭帶來三分、進攻牽制力、關鍵球和半場團隊進攻，但火箭戰績表現卻不如上季生猛有力。火箭主戰場在季後賽，季後賽火箭會打出完全不同競爭力和殺氣，但火箭教練Ime Udoka用兵保守，主要七人輪換，對三分出手和進攻戰術思維更拘謹，教練執教風格和能力會是火箭極大變數。灰狼連續兩年打進西區決賽，他們缺一塊拼圖：板凳持球後衛，隨時可以成為主要持球點和進攻主軸之一。球員交易截止日灰狼從公牛換來193公分後衛Ayo Dosunmu，今年場均15分，投籃命中率5成1，三分命中率4成5，這張超級替補好牌將為灰狼帶來完全不同競爭力和影響。灰狼有狙殺西區所有球隊能力和強大鋒線。湖人目前不被看好，防守爛、三分起伏、精神面也不理想，湖人這套陣容仍擠不進聯盟爭冠前六熱門球隊。但湖人也確實有能力成為季後賽黑馬，應該沒有任何球隊想在季後賽系列先碰上湖人。Shaq O’Neal的預言不錯，雷霆和馬刺大半賽季都是西區戰績最好最穩定又年輕球隊，但他低估金塊、火箭、灰狼、湖人季後賽可能帶來的改變。今年西區決賽我看好金塊vs.馬刺，雷霆即將下台。