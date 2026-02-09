繼承遺產應該看「市值」還是「現值」呢？律師蘇家宏分享，有民眾表示，母親過世後留下一間市值5000萬元的房產，給她和哥哥共同繼承，但哥哥卻拿著「國稅局稅單」指出房子跟土地的現值是1500萬元，因此拿出750萬要求由她放棄繼承，她認為這樣計算有點奇怪，想去找律師，卻被哥哥罵貪心。蘇家宏表示，分配遺產是看的是「市場價值」，而不是「現值」，如果民眾希望公平分配，可以透過律師協商，或是聲請法院調解。
5000萬房共同繼承 哥哥卻想用750萬全拿走
律師蘇家宏在臉書粉專上分享，有民眾詢問，媽媽過世後留下一間房子，由她和哥哥共同繼承，有天哥哥拿著國稅局遺產稅單，告訴她房屋和土地的「現值」總共1500萬元，哥哥要求她放棄房屋的繼承權，由哥哥全部繼承，哥哥會再補750萬元給她，但她覺得怪怪的，表示想要詢問律師意見，卻被哥哥罵貪心。後來她問了房屋仲介，仲介評估媽媽留下的房子可以賣到5000萬元，最近哥哥和嫂嫂又稱，「現值」才是法律依據，如果她不簽放棄繼承，就要跟她翻臉，讓女子相當苦惱，不知道該怎麼處理才好。
對此，蘇家宏表示，房屋有2種標價，土地則有4種標價，在遺產分配上，看的是「市場價值」，如果雙方對於市價沒有共識，法院會請鑑價單位協助鑑定價格，再來公平分配遺產。繳交遺產稅則是看房屋「課稅現值」與土地「公告現值」，以國家認定的金額為準，同一間房、同一塊地，只是用途不同，數字就可能差很大。
遺產計算以市價為準 房屋、土地標價有這些
蘇家宏強調，法律上分割遺產是以「市價」做為基準，法院不會以公告「現值」做計算，若女子希望公平分配，不妨請律師為雙方協商，或聲請法院調解，哥哥、嫂嫂不能以他們自己的想法強迫女子答應。另外，法律上分割遺產，只要雙方都同意如何分配就可以完成分割，「希望你們能夠在法律的基礎之上，依照彼此的情分來訂出合宜的分割方案」。
房屋的2種標價，以及土地的4種標價分別是什麼呢？律師林正椈表示，房屋有分成房屋稅課稅現值、房屋市價，土地則有公告地價、申報地價、公告現值，以及市價。
房屋標價
1、房屋稅課稅現值：政府用來計算「房屋稅」（持有房屋每年要繳納）、「契稅」（買賣交易房屋要繳納）、「遺產稅」等相關稅金的基準價值，會依照房屋結構、地段率、屋齡等條件計算，因為有加入屋齡因素，持有越久價值也會越低，且會遠低於市價。
2、房屋市價：就是房屋實際的交易金額。
土地標價
1、公告地價、申報地價：這兩項標價可以一起說明，「公告地價」和「申報地價」都是地價稅的課稅基準，「公告地價」是政府依據當時土地價值所公告之價格，每2年公告更新一次；而「申報地價」是依《平均地權條例》規定，土地所有權人可自行申報地價，範圍是公告地價的80％到120％，如果沒有主動申報，將會以公告地價的80％做為申報地價，所以大多數的民眾不會特別「申報地價」。
2、公告現值：從民國80年起，政府發現地價劇烈漲幅，以公告／申報地價的計算方式已經無法如實反映市場價值，又評估地價稅不宜鉅幅調整，所以提出「公告現值」，用途主要是作為土地過戶時核課「土地增值稅」、贈與土地時核課「贈與稅」、繼承土地時核課「遺產稅」之用。
3、市價：就是土地出售時的市場價值，也是大家最認為應該值多少錢的金額。
資料來源：蘇家宏、林正椈
