時間： 2026年2月9日（一）上午07:30





地點： 李維斯體育場（Levi's Stadium），加州聖塔克拉拉





對戰組合： 美聯冠軍 新英格蘭愛國者 vs. 國聯冠軍 西雅圖海鷹





台灣轉播： 請鎖定愛爾達體育台、DAZN等相關平台（依實際轉播表為準）





睽違8年重返榮耀： 這是愛國者自2018年布雷迪時代後首次重返超級盃。





這是愛國者自2018年布雷迪時代後首次重返超級盃。 晉級過程： 在季後賽接連擊敗洛杉磯電光、休士頓德州人與丹佛野馬。美聯冠軍賽中，他們在丹佛的雪戰中驚險勝出。





在季後賽接連擊敗洛杉磯電光、休士頓德州人與丹佛野馬。美聯冠軍賽中，他們在丹佛的雪戰中驚險勝出。 核心人物： 新生代四分衛梅耶（Drake Maye），雖然帶傷上陣，但他已成為球隊新希望。





▲新英格蘭愛國者四分衛梅伊（Drake Maye）憑藉關鍵的衝球表現與防守組的下半場完封，以10：7擊敗丹佛野馬，成功殺入超級盃。（圖／美聯社／達志影像）

重拾霸權： 這是海鷹自2013、2014連兩年打進超級盃後，首度回到這個舞台。





這是海鷹自2013、2014連兩年打進超級盃後，首度回到這個舞台。 晉級過程： 以國聯第一種子身份首輪輪空，隨後連斬同區死敵舊金山49人與洛杉磯公羊。





以國聯第一種子身份首輪輪空，隨後連斬同區死敵舊金山49人與洛杉磯公羊。 核心人物： 四分衛達諾（Sam Darnold），他在國聯冠軍賽繳出3次達陣的鬼神表現，成功破除心魔。





▲海鷹四分衛達諾（Sam Darnold）帶傷上陣傳出3次達陣，率隊睽違11年再次闖進超級盃。（圖／美聯社／達志影像）

▲第60屆超級盃 (Super Bowl LX) 懶人包。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

即將在台灣時間下週一（2月9日）上午7點30分點燃戰火！本次對戰組合充滿話題性，由對決。這也是繼 2014年賽季（第 49 屆超級盃）後，兩隊再次於決賽碰頭。當年愛國者靠著巴特勒（Malcolm Butler）在達陣線前的關鍵「死亡抄截」氣走海鷹，如今十年過去，人事已非，這場復仇之戰誰能笑到最後？本報特別為讀者整理本屆超級盃的觀賽重點、球隊近況與分析預測。兩隊主帥都在為了傷兵頭痛，在美聯冠軍賽弄傷肩膀，雖然已全程參與練習並確定出賽，但傳球續航力仍是隱憂。側腹肌受傷，練習受限但確定先發；防守組大將腳踝扭傷，他是海鷹防守體系的樞紐（兼具安全衛與線衛功能），能否健康出賽將決定比賽走向。海鷹擁有本季最強的接球陣容之一。外接手本季繳出119次接球、1,793碼的恐怖數據。除了JSN，海鷹還有和老將愛國者擁有頂級角衛，他會選擇全程盯防JSN，還是由隊友協防，自己去鎖死卡普？將是戰術博弈焦點。愛國者防守鋒線上的怪物。數據顯示，當他在場上時，愛國者的衝傳勝率（Pass-rush win rate）高居聯盟第 6；但他下場時，球隊直接掉到第26名。他能否持續施壓達諾，是愛國者贏球的關鍵。海鷹主力跑衛膝蓋受傷缺陣，重擔落在身上，他在季後賽承擔了超過6成的進攻檔數。面對愛國者堅實的防線，沃克能否跑出空間？海鷹本季大量使用區域聯防（Zone Defense），且效果極佳。有趣的是，愛國者四分衛梅耶本季是全聯盟「破解區域防守」效率最好的四分衛。這場「最強之矛 vs. 最強之盾」的戰術對決將決定勝負。外電分析指出，雖然愛國者重返超級盃令人振奮，但他們在季後賽的進攻表現其實跌跌撞撞，面對電光、德州人和野馬時都未能打出宰制級的內容。反觀海鷹隊，攻守兩端更加均衡。海鷹的防守組擅長製造壓力且後防黏人，不容易被打出大波攻勢。進攻端達諾（Sam Darnold）與 JSN 的連線正值巔峰。如果海鷹能避免陷入單純的傳球對轟，穩紮穩打控制比賽節奏，