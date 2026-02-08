我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸軍高雄市後備旅舉辦歲末尾牙聯誼活動，台灣經貿文教交流協會理事長楊朝欽(左)致送加菜金，由高雄市後備旅旅長林俊賢(右)代表接受。(圖／記者黃守作攝)

▲陸軍高雄市後備旅舉辦歲末尾牙聯誼活動，由高雄市後備旅旅長林俊賢主持。(圖／記者黃守作攝)

▲陸軍高雄市後備旅舉辦歲末尾牙聯誼活動，會中軍民聯歡，展現實力落實全民國防。(圖／記者黃守作攝)

陸軍高雄市後備旅於日前，在高雄市岡山區享溫馨會館岡山店，舉辦歲末尾牙聯誼活動，在軍民聯歡的歌唱表演及摸彩助興下，為整個活動掀起高潮，展現實力落實全民國防。陸軍高雄市後備旅歲末尾牙聯誼活動，是由陸軍高雄市後備旅旅長林俊賢主持，台灣經貿文教交流協會理事長楊朝欽、副理事長林盛娣、中石化協會理事長張貴銘、機械協會理事長孫榮宏、高雄市後備指揮部燕巢後備軍人輔導中心主任賴丁貴等人，以及地方人士和該部隊官士兵與會聯誼。台灣經貿文教交流協會理事長楊朝欽在歲末尾牙聯誼活動中，致送加菜金給高雄市後備旅，由高雄市後備旅旅長林俊賢代表接受，以展現實力落實全民國防。高雄市後備旅旅長林俊賢表示，高雄市後備旅支持全民國防事務，在所屬各官士兵努力下，成長有目共睹，期盼今(115)年能更加茁壯成長，在工作上以主動、積極的服務熱忱，持續推動動管、宣傳、安全、後服及人才招募等重要工作，以達到精實動員整備、廣儲後備戰力、凝聚共信共識、落實全民國防、厚植總體戰力之目的，使國軍再邁向優質化的勁旅。此一歲末尾牙聯誼活動，在高雄市後備旅旅長林俊賢精心策劃下，展現一連串高潮，並在與會軍民聯歡的歌唱表演及摸彩助興下，為整個活動掀起高潮，展現實力落實全民國防。