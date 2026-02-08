我是廣告 請繼續往下閱讀

連續29期頭獎摃龜的威力彩，周一2月9日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看11.5億元，若1注獨得，將是第5屆第2高頭獎，而且威力彩自第4屆公益彩券以來，即103年至今12年來也只開過16次破10億元頭獎。至於什麼號碼最熱門？根據台彩統計，96年至今威力彩第一區中獎號碼以「24」最熱門，共開過330次，第二區則是「2」最熱門， 開過264次。根據台彩統計，自第4屆103年以來至今，威力彩開出超過10億元頭獎僅有16次，也僅16位幸運兒抱走過10億元以上獎金，其中有8次威力彩頭獎累計都超過20億元，更有2次超過30億元，最高頭獎是109年7月27日連續47期摃龜獎金高達31.25億元，再來是104年4月23日連29摃累計30.04億元。另外，104年9月14日連40摃累計獎金也有28.74億元、110年8月23日連41摃累計獎金27億元、108年8月12日連摃46期累計獎金20.47億元、103年1月8日連摃31期獎金20.13億元，還有114年2月24日連摃33期累計獎金20.07億元，而114年6月26日也開出17.38億元頭獎。至於1人獨得最高頭獎是在104年4月23日連29摃後，由台中市霧峰區1注獨得30.04億元，再來是104年9月14日連40摃後在台北市士林區開出，1注獨得28.74億元，還有110年8月23日連41摃後，在新北市三峽區1注獨得27億元；108年8月12日在連46期摃後在台南市北區開出1注獨得20.47億元。另外，109年7月27日則是連摃47期後，頭獎31.25億元，最後由2注分得，分別開在台北市大安區及南投縣竹山鎮。此外，根據台彩統計，96年至今威力彩第一區最熱門號碼是「24」，共開過330次，「3」、「38」也各開325次及318次。至於第二區最熱門號碼則是「2」，開過264次，再來是「5」開了253次、「4」開244次。至於第一區最冷門號碼則是「9」，只開過256次，第二區則以「6」最冷門，只開217次。