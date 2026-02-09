我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Bad Bunny成為第60屆超級盃中場秀的領銜藝人，將於2026年2月9日在加州的Levi's體育館帶來精彩演出。（圖／美聯社／達志影像）

▲2025年度美式足球超級盃收視創佳績，由肯卓克拉瑪領銜的中場秀，收視人數也創下史上最高新紀錄，打敗32年前的麥可傑克森。（圖／美聯社／達志影像）

全球運動盛事即將於台灣時間2月9日上午7點30分火熱登場，今年的中場秀依然備受矚目。然而，這項如今被譽為「全球藝人夢寐以求的終極舞台」，在過去其實一點都不精彩，甚至曾被觀眾視為「超級無聊」的時段。是直到1993年流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）的橫空出世，才徹底改寫了中場秀在世界體育娛樂史上的定位與價值。將時間倒回1993年以前，超級盃中場秀對於電視機前的觀眾而言，完全是「垃圾時間」。早期的中場秀根本沒有所謂的「巨星」概念，主辦單位多半是邀請大學樂隊來演奏，或是安排一些讓人摸不著頭緒的表演。有時甚至會請來「模仿貓王」的魔術師，預算好一點則是跟迪士尼合作，在中場進行類似樂園內的遊行。整體而言，當時的表演更像是一場不夠精緻的馬戲團秀，因此這段時間自然成為了觀眾轉臺、上廁所、去廚房補零食的最佳空檔，被戲稱為「全美尿尿時間」。NFL（國家美式足球聯盟）最初並不認為這有什麼問題，直到競爭對手給了他們一記當頭棒喝。當時，隔壁的福斯電視台（FOX）看準了這是「轉臺率最高」的時段，決定在同一時間推出由金凱瑞（Jim Carrey）主演的喜劇節目《In Living Color》特別篇。這個策略硬生生地從超級盃手中搶走了兩千萬收視人口。福斯甚至挑釁地在畫面角落放上「倒數計時器」，貼心提醒觀眾：「比賽什麼時候開始，你再轉回去就好」。這次的收視滑鐵盧讓NFL意識到，中場秀已經從無關緊要的過場，變成了真正的收視危機。為了挽救局面，1993年NFL鎖定麥可傑克森。起初MJ對美式足球毫無概念，還開玩笑問：「Super Bowl能不能改名叫Thriller Bowl（顫慄盃）？」直到得知這是一場全球百國轉播的賽事，他才點頭答應。但他不打算只做一個「過場嘉賓」。MJ提出了前所未有的要求：他要將這12分鐘變成一場「真正的演唱會」，而不是讓球迷喝啤酒、上廁所的休息時間。他要求完整的概念設計、舞台周圍要有歌迷互動。甚至，他原本只想演唱一首〈Heal the World〉，希望觀眾感受到的是屬於Michael Jackson的舞台。這場演出的開場設計充滿了戲劇性與傳奇色彩。MJ被一台俗稱「烤麵包機」的裝置直接彈射到舞台中央。接著，他做了一件讓轉播單位心臟差點停止的事，他站在那裡，一動也不動。他嚴格要求在揮手前不能播放任何音樂。就這樣，他戴著墨鏡在舞台中央靜止了超過一分鐘，全場觀眾瘋狂喊著他的名字，製作團隊緊張到極點。最終，這1分35秒的靜止畫面，被估算等同於燒掉了價值1500萬美元的廣告時間，成為了史上最昂貴、也最霸氣的開場瞬間。在曲目安排上，製作人最終成功說服MJ多唱幾首經典，包括〈Billie Jean〉、〈We Are the World〉等組曲，同時也滿足了MJ的願望，以〈Heal the World〉作為壓軸。在尾聲時，邀請了多達3500名當地兒童與粉絲跟MJ一起登上舞台大合唱。這場中場秀最終創下了1.3億的收視人次，驚人的是，這個數字甚至「超越了比賽本身的收視率」。這是超級盃歷史上第一次有人在休息時間把觀眾「吸回來」，正式寫下歷史的轉捩點。從那之後，超級盃中場秀不再只是過場節目，而是成為了全球娛樂指標的「終極舞台」。後來包括碧昂絲（Beyoncé）、王子（Prince）、蕾哈娜（Rihanna）、女神卡卡（Lady Gaga）等一線巨星輪番登場。