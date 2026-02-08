我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Janet一度進入醫學院，準備成為無國界醫生，不過卻在台灣街頭被相中拍廣告，改當模特兒。（圖／三立提供）

女星謝怡芬Janet曾獲得金鐘獎行腳節目主持人肯定，近日現身節目《話時代人物》，在螢幕前總是散發正能量的她，曾經歷三年憂鬱症、厭食與暴食症，Janet透露當時邊哭邊吃，邊看著馬桶說「我好想把它吐掉」，吃完就很討厭自己，直到接受心理治療以及獨自旅行，才走回健康的日常。Janet一度進入醫學院，準備成為無國界醫生，不過卻在台灣街頭被相中拍廣告，坦言當年接下內衣廣告時，媽媽第一反應是「妳是不是被騙了」，後來漸漸有了知名度，接到很多經紀和試鏡的邀約。Janet說：「回台灣當模特兒不是原本想做的，但20歲能當內衣廣告模特兒很難得，5、60歲之後通常只能代言尿布」。然而當模特兒有身材壓力，讓她長達三年飽受憂鬱症、厭食與暴食症的痛苦，「邊哭邊吃、邊看著馬桶說我好想把它吐掉」。之後靠著心理治療、團體支持與獨自旅行，才找回健康。Janet後來在演藝圈也有多元發展，先前她在《零日攻擊》影集中演出總統的角色王明芳，為了詮釋好領導者的氣場，研究各國女性政治人物，在節目上也秀出她的角色筆記本，用自己熟悉的英文，以顏色區分台詞難度、情緒層次與角色關係，展現十足的敬業與努力。近來她也給自己人生新挑戰，到好萊塢面試，她笑說不管是門、窗戶還是挖個洞，「只要能進去，我都可以爬」，如今她是兩個孩子的母親，與老公有高度默契，讓自己維持家庭與事業的平衡。更多精彩的訪問內容，都將在54台三立新聞台，本週日(8日)晚上八點的〈話時代人物〉完整播出，敬請準時鎖定。