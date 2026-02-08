日本眾議院大選今(8)日登場，隨著投票時間將在當地時間晚間8時截止，開票將陸續進行，日本首相高市早苗率領的自民黨能否藉由高市的超高聲望獲得過半席次備受關注，日媒《共同社》列出此次日本大選「4大關鍵數字」，攸關日本政局接下來的發展。
233席能讓執政聯盟過半數
共同社提到，自民黨總裁、首相高市早苗將眾議院選舉的目標設定，與日本維新會組成的執政聯盟合計取得眾議院465個議席中的過半數，也就是233席。這可說是維持政權所需的最低門檻。
243席可取得「穩定多數」
若能進一步超過233席的數字、取得被稱為「穩定多數」的243席，便可獨占17個常任委員會的委員長職位。所謂「穩定多數」，是指執政黨在獨占常設委員會委員長職位的同時，委員人數也能與在野黨相同或更多的狀態。由於表決若出現贊成與反對票數相同時，將由委員長裁定，因此即使是朝野對立的法案，也能順利通過。
高市早苗對於2024年上一次眾議院選舉中，自民黨大敗、不得不將預算委員長等要職讓給立憲民主黨一事表達過不滿，因此此次拿回職位的可能性正逐漸提高。
261席確保「絕對穩定多數」
在「穩定多數」之上的另一個指標，是在獨占常設委員會委員長職位的同時，委員人數本身也能維持過半的「絕對穩定多數」（261席）。最近一次是在2021年的眾議院選舉中，自民黨曾單獨達到這一門檻標準。
310席達眾院「3分之2」門檻
共同社提到，若議席數大幅成長，達到法定席次的三分之二、亦即310席，即使在少數執政的參議院遭到否決，仍可在眾議院重新表決通過法案。
