日本眾議院大選今(8)日登場，投票時間在當地時間晚間8時已截止，日本媒體立刻釋出最新出口民調結果。根據NHK在投票日8日，於全國超過4000處投票所，針對已完成投票的約57萬1000名選民進行出口民調，並從其中約34萬人（占59.7%）獲得回覆。根據出口民調及選情分析結果，各政黨的預測當選席次自民黨預計可獲得274至328席，確定將大幅超過單獨過半所需的233席。在此情勢下，自民黨不僅可在所有常任委員會中推出委員長，並確保過半數委員的「絕對安定多數」所需的261席，甚至有可能單獨達到300席。這意味著高市政權可望持續執政。若自民黨單獨取得過半席次，將是繼5年前、也就是2021年上上屆選舉以來首次。此外，在這份出口民調中，日本維新會預計可獲得28至38席。如此一來，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，合計預測可取得302至366席，勢將確保相當於眾議院全體三分之二、即310席的席次，足以進行法案再表決及提出修憲動議。在野黨方面：中道改革預計僅能獲得37至91席，較選前的172席大幅減少，約縮水至原本的一半左右。國民民主黨預計可獲得18至35席。；共產黨預計可獲得3至8席；令和新選組最多可能獲得2席；減稅日本・憂國聯合最多可能獲得3席；參政黨預計將較選前增加席次，從5席增至14席；日本保守黨可能獲得1席；社會民主黨情勢嚴峻，取得議席相當困難；首度參與眾議院選舉的「未來團隊（チームみらい）」預計可獲得7至13席；無黨籍候選人預計可獲得3至8席。出口民調也顯示了選舉區和比例代表席的席次預計分佈，自民黨預計可在289個選舉區席次中狂拿213至257席，日本維新會預計也能拿下17至22席，完全碾壓中道改革的3席到39席。在比例代表176席部分，自民黨預計能拿下61至87席，中道改革約能拿34至52席，日本維新會預計能斬獲11至16席；國民民主黨約13至23席。日媒TBS稍早也釋出一份出口民調，各政黨預估席次部分，自民黨321席、中道改革聯合50席、日本維新會35席、國民民主黨29席、參政黨11席、日本共產黨3席、其他政黨共16席。朝日電視網（ANN）出口民調則顯示，自民黨能單獨狂拿313席，日本維新會獲得35席、中道改革44席、國民民主黨30席、參政黨15席。