▲醫師表示，性病就醫仍以年輕人為主力；另外，淋病症狀在女性部分相對難察覺。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

想著趁連假可以好好放縱嗎？小心要做好防護措施，以免得到性病不自知。醫師提到，先前有個案的生殖器一直冒出白色分泌物，原以為是「漏精」，看了中醫，以為血氣太旺，攝取涼補的藥品仍沒好，後續檢查發現是「淋病」；且這樣的案例還不只1例，提醒民眾務必要留意。性病就診人次在連假後1、2週，就醫比例會上升，較常見的性病包括披衣菌、淋病，後者更會出現激增。顧家醫療院長顧芳瑜受訪時提到，淋病症狀常會出現「白色分泌物」，伴隨排尿的疼痛不適。但若放置不管，顧芳瑜說，先前有20多歲個案就以為白色的分泌物是「漏精」，甚至去看了中醫，當作血氣太旺治療，吃了較「涼補」的藥，想要降火氣，但1、2個月都沒好。直到前往泌尿科診所就醫，發現原來是「淋病」。顧芳瑜指出，確實有可能會出現被誤診的情形，且個案還不只1位。醫師說，有些人在性行為結束後，就覺得自己是精力旺盛，認為精液會因此流出。而淋病是一種常見的性傳染病，主要是由「淋病雙球菌 （Neisseria gonorrheae）」感染而成，通常會在性行為後的1至14天內發病。男性常見症狀包含尿道流白色分泌物、排尿灼熱。但女性症狀相對難察覺，顧芳瑜表示，往往僅分泌物稍微多一些，容易和一般受排卵期影響造成的「週期性分泌物」所混淆。若延誤治療可能會導致嚴重併發症發生，顧芳瑜提醒，像是睪丸發炎、攝護腺發炎、不孕、慢性骨盆腔發炎等，建議民眾若有症狀，還是要尋求醫師診治才能確保治療成效。同時，也因為淋病常在伴侶間互相傳染（乒乓球傳染），當有淋病感染症狀時，顧芳瑜建議，伴侶務必也要一起治療。不過，因為性病而就醫的個案，顧芳瑜說明，仍以年輕族群為主力，約25至40歲較常見，偶爾也會有一些50歲至65歲的個案，但得到性病的管道稍有不同。醫師解釋，年輕族群大多透過「網友約砲」為多，另外還有出軌、外遇，或是到國外消費等情形。建議民眾仍要做好事前預防等防護措施，有異狀則盡快就醫。