日本眾議院大選今(8)日登場，投票時間在當地時間晚間8時已截止，出口民調稍早出爐，目前計票正在陸續統計，由各大日本媒體目前統計數字來看，自民黨已全面碾壓勝利，幾近「開盤即收盤」根據朝日新聞最新計票，截止至日本時間晚間8點30分，自民黨在選舉區已斬獲189席、比例代表席58席；日本維新會在選舉區拿下14席、比例代表席次12席，全數碾壓在野的中道改革與國民民主。讀賣新聞計票部分，自民黨在選舉區已斬獲166席、比例代表席56席；日本維新會在選舉區拿下12席、比例代表席次8席；中道改革在選舉區暫時掛0、比例代表暫拿28席；國民民主黨選舉區4席，比例席11席。NHK計票同樣一面倒，自民黨在選舉區斬獲164席、比例代表席60席；日本維新會在選舉區拿下13席、比例代表席次10席；中道改革在選舉區暫時掛0、比例代表暫拿33席；國民民主黨選舉區4席，比例席11席。